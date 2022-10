Galleria di Martignano, martedì mattina la chiusura temporanea in direzione Padova

Pubblicità

Martedì 25 ottobre, dalle 9:00 alle 11:30, verrà chiusa al traffico, lungo la SS 47 della Valsugana, la bretella sulla vecchia statale attualmente riservata ai soli automezzi leggeri diretti verso Padova, così da consentire l’esecuzione di alcuni specifici interventi per la ristrutturazione del viadotto dei “Crozi”.

Si rende noto pertanto necessaria, per ragioni di sicurezza, anche la chiusura della galleria di Martignano sulla SS47 in direzione Padova, con la deviazione di traffico temporanea lungo la ex statale 47 “delle Laste” (lungo via Bassano).

Il transito sul viadotto dei Crozi resterà sempre mantenuto a una corsia.

