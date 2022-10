Fuga di monossido di carbonio in un appartamento, cinque persone intossicate

Pubblicità

Pubblicità



Fuga di monossido di carbonio in un appartamento di via Resia a Bolzano. L’appartamento è stato evacuato, ventilato e sottoposto a varie misurazioni.

5 persone sono state portate dal soccorso sanitario presso l’ospedale con intossicazione da monossido di carbonio, due di loro hanno subito un trattamento di un paio di ore in camera iperbarica – in intervento con Croce Bianca e Croce Rossa con Medico d’Urgenza.

Il monossido di carbonio è un vero e proprio veleno per le vie respiratorie.

Pubblicità Pubblicità

Chi respira un’elevata concentrazione di monossido di carbonio, correrà il rischio che il CO si leghi direttamente ai globuli rossi (emoglobina), bloccando in tal modo l’assorbimento dell’ossigeno nel sangue.

Di conseguenza l’ossigeno verrà a mancare e si correranno i rischi per la salute connessi. I primi segnali in tal senso sono mal di testa, malessere e stanchezza.

Proprio per questo tutte le misure atte a prevenire la diffusione del gas sono decisive: in particolare all’utilizzo di impianti a norma, così come a manutenzioni e controlli periodici.