Coronavirus: 401 contagi in Trentino nelle ultime 24 ore

Sono 401 i contagi (ieri 477) da coronavirus registrati in Trentino nelle ultime 24 ore, quasi tutti asintomatici o con sintomi lievi: 10 sono risultati positivi al molecolare (su 133 test effettuati) e 391 all’antigenico (su 2.064 test effettuati). I molecolari hanno anche confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Nel frattempo i pazienti ricoverati in ospedale restano a quota 85, di cui 3 in rianimazione, dopo che ieri si sono registrati 8 nuovi ricoveri ma altrettante dimissioni. Distribuiti per fasce d’età, i nuovi contagi restituiscono questa situazione: 5 di 0-2 anni, 1 di 3-5 anni, 1 di 6-10 anni, 2 di 11-13 anni, 4 di 14-18, anni, 66 di 19-39 anni, 124 di 40-59 anni, 81 di 60-69 anni, 65 di 70-79 anni e 52 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.265.064 (429.107 seconde dosi, 341.863 terze e 43.059 quarte). Infine, 513 nuovi guariti portano il totale a 221.730.

