Ai Solteri i bambini sono tornati a giocare in strada

Dalle 8:30 alle 15:00 di venerdì 21 ottobre 2022 ai Solteri di Trento i bambini sono tornati in strada a giocare. Il tratto chiuso al traffico riguardava il pezzo di strada dal n°18 al n°40.

L’obiettivo di questa iniziativa – fortemente voluta dalle scuole della zona (elementari Gorfer, materna Il Quadrifoglio e asilo La Trottola) – chiamata “Street4Kids” era di portare all’occhio di chi dovere la necessità di trovare degli spazi adeguati a questi giovani.

In strada si sono quindi ritrovati i circa 300 bambini delle scuole primarie: insieme, hanno avuto modo di giocare in uno spazio che di solito non è invece a loro accessibile.

“Street4Kids” è una campagna internazionale il cui focus è quello di portare la società a migliorare le condizioni di vita attorno alle scuole e alle zone di istruzione.

Per qualche ora, quindi, i bambini si sono riversati in strada a giocare: un’iniziativa importante e che ha portato certamente a fare delle riflessioni riguardo al cambiamento delle condizioni di vita dei giovanissimi.

Ad oggi, nei pressi delle scuole – quando ci sono dei parchi – difficilmente i bambini ci possono andare “tranquilli” e nel caso specifico dei Solteri in passato ci sono stati non pochi problemi (QUI link).

Com’è cambiata, quindi, la vita dei bambini? Una volta, finite le scuole li lasciava uscire a giocare, ad essere bambini. Ora gli spazi verdi sono sempre meno, spesso non sono anche più zone sicure. I bambini iniziano ad essere una sorta di “piccoli adulti su cui si investe” con lezioni di musica, danza, canto e sport vari.

Nel corso degli anni, più il mondo si è sviluppato e più ci si è dimenticati dell’importanza dell’essere sereni e senza pensieri.

Ci si è dimenticati di quanto sia importante per la formazione dei piccoli il correre dietro ad un pallone, senza squadre definite, senza vincitori o sconfitti: giocare per divertimento, per trovare quella felicità che poi negli adulti è sempre più difficile trovare.

E, venerdì, per qualche ora ai Solteri si è riusciti a rivedere la bellezza dell’essere piccoli, senza responsabilità, senza il costante pensiero di un mondo che pesa sempre di più sulle spalle degli adulti.

