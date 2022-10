Vertice Ue, raggiunto un “accordo a metà” sull’energia: previsti acquisti comuni e price cap

Pubblicità

Dopo una lunga nottata (quasi 12 ore filate), i 27 Paesi dell’Unione Europea hanno dato mandato alla Commissione per definire entro due/ tre settimane, le modalità di un tetto al prezzo del gas temporaneo e acquisti comuni per gli stoccaggi.

Si è dato mandato alla Commissione Europea anche per accelerare sulla riforma del mercato elettrico, contenete misure di solidarietà e la semplificazione di quelle rinnovabili. Durante il vertice, sono però rimasti in sospeso alcuni temi che non hanno trovato nè compromesso e neanche una conclusione, come l’introduzione di un nuovo sistema di prestiti e aiuti sul modello “sure”, voluto da Francia e Italia.

Il consiglio, infatti, ha mandato alla commissione di recuperare circa 40 miliardi in fondi europei non utilizzati, che andranno distribuiti ai Paese per aiutare le imprese e le famiglie.

Soldi provenienti dal bilancio 2014 /2021, di cui una parte potrebbe arrivare all’Italia, si parla di una somma di circa 5 miliardi.

Se per molti Stati, come l’Italia sembra essere stato un vertice proficuo, per l’Ungheria di Orban il pacchetto di misure è considerato la più grande minaccia per il Paese.

Intanto, al termine della prima sessione di lavoro, il presidente Charles Michael dichiara: “Abbiamo concluso un accordo sul tema dell’energia. Per molti mesi, comprese le ultime settimane, abbiamo lavorato molto, discusso, fatto progressi sull’argomento”. Insomma, nella corsa di 10 ore i leader europei hanno portato alla luce diverse indicazioni chiave, oltre a cercare di offrire una visione di Europa unita e compatta.