Schianto frontale in piazza a Tassullo: tre veicoli coinvolti, una donna elitrasportata al Santa Chiara

Pubblicità

Pubblicità



Brutto incidente oggi, venerdì 21 ottobre poco dopo mezzogiorno, in piazza a Tassullo, frazione di Ville d’Anaunia.

È ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto, ma dalle prime ricostruzioni pare che un furgone che scendeva dall’abitato Sanzenone si sia scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in direzione opposta nel cuore del paese, proprio davanti alla chiesa. Nel sinistro è rimasta coinvolta anche un’altra vettura, centrata lateralmente dal furgone.

Pubblicità Pubblicità

Immediatamente si sono recati sul posto i soccorsi: due ambulanze, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco volontari di Tassullo.

Da Trento si è alzato in volo l’elicottero, che in poco tempo ha raggiunto la Val di Non. Una donna di 53 anni è stata quindi elitrasportata all’ospedale Santa Chiara, mentre un uomo di 31 anni è stato portato al pronto soccorso di Cles.