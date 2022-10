Scambio di droga nel veronese, arrestato 40 enne marocchino di Trento

Pubblicità

I carabinieri di Caprino Veronese hanno arrestato un cittadino marocchino di 40 anni, da tempo residente in provincia di Trento, e un autotrasportatore romeno di 34 anni per spaccio e detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente.

I militari dell’Arma hanno sorpreso, A.T. 40enne marocchino mentre caricava a bordo della sua automobile due pacchi, poi rivelatisi contenere hashish per un peso complessivo di oltre 60 chilogrammi, appena ritirati dall’autotrasportatore D.C.G. che li aveva scaricati dal suo autoarticolato, fermo alla periferia di San Pietro di Morubio. La droga probabilmente sarebbe stata trasportata a Trento per venderla poi sulla piazza.

Al momento dell’intervento dei carabinieri il camionista stava contando le banconote, per un totale di 10mila euro, appena ricevute.

La successiva perquisizione del mezzo pesante ha consentito di rinvenire, nascosti all’interno di scatoloni di cartone e sacchi in plastica neri, confusi fra la merce trasportata, numerosi involucri contenenti complessivamente 120 chili di hashish e oltre 20 di marijuana.

I due uomini sono stati quindi arrestati e portati in carcere a Montorio.

I due compariranno davanti al giudice per le indagini preliminari, Carola Musio, per l’udienza di convalida nei prossimi giorni.