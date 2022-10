Riparte il «Progetto Mentoring Cles»

Pubblicità

Pubblicità



C’è ancora poco tempo (fino al 28 ottobre) per presentare le candidature: Cles cerca giovani dai 16 ai 35 anni che vogliono donare 2 ore alla settimana per gli altri.

Per il settimo anno consecutivo il Comune di Cles propone il Progetto Mentoring, che ha l’obiettivo di sostenere la crescita di giovani e bambini del territorio, facendo attenzione alle peculiarità del contesto di valle.

Il mentoring è una metodologia di formazione/sostegno basata sulla relazione uno a uno tra un soggetto con più esperienza (mentor), diverso da genitori e insegnanti, e uno con meno esperienza (mentee), al fine di far sviluppare in quest’ultimo competenze in ambito formativo, lavorativo e sociale e di sviluppare autostima, a livello educativo-scolastico.

Pubblicità Pubblicità

L’idea è costruire un rapporto di medio-lungo termine che si struttura come un percorso di apprendimento guidato: il progetto diventa importante risorsa per promuovere crescita e benessere di giovani e bambini che hanno bisogno di una spinta positiva per superare delle piccole fragilità (aspetti relazionali, bassa autostima, difficoltà scolastiche etc.) e che possono beneficiare della salda relazione con una persona più grande e formata, capace di ascoltare i loro bisogni e promuovere i loro talenti.

Ma anche i giovani mentor hanno la possibilità di mettersi alla prova, verificare e incrementare le proprie abilità, affrontare e superare momenti di difficoltà progettando un percorso unico per il bambino che affiancano. A loro viene infatti garantito il continuo sostegno delle istituzioni e dei professionisti psicologi (dottoressa Lorenza Dallago, dottoressa Michela Rauzi) oltre che degli educatori de La Coccinella.

L’impegno è quello di affiancare un bambino/a o un ragazzo/a di 7-13 anni, fare esperienze e crescere insieme; giocare, confrontarsi, divertirsi, esplorare, studiare insieme. Il tutto per 2 ore a settimana, da novembre a fine maggio a Cles, nella sede del progetto o sul territorio, eventualmente on line.

Pubblicità Pubblicità



Il mentor partecipa a 15 ore di formazione, dedicata ai metodi più efficaci per comunicare, aiutare, gestire emozioni. Così ognuno migliora le proprie competenze aiutando gli altri, ma ha anche l’occasione di sostenere la propria comunità e fare rete, conoscendo enti e persone del territorio.

Nelle precedenti edizioni sono stati coinvolti più di 100 giovani che hanno donato il loro tempo, le loro energie i loro pensieri a favore degli altri. Ecco un paio dei commenti che hanno lasciato agli organizzatori: «È un approccio totalmente diverso rispetto alla scuola. Sei tu li. E ti devi mettere in gioco, non puoi nasconderti, tergiversare, fingere… è un’attività che ti forma sia sui concetti, che come persona, e ti fa capire molto». G. ragazza 17 anni.

«Ho imparato cosa vuol dire accogliere senza giudicare, mettersi alla pari, spingersi oltre, consapevoli che alle spalle c’è qualcosa di saldo su cui basarci, c’è sempre qualcuno pronto a sostenerti». F. ragazzo 19 anni.

Per info: [email protected]; 338-9229898.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità