Oggi Giorgia Meloni potrebbe ottenere l’incarico: “Daremo un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze”

Dopo la prima giornata di consultazioni, oggi durante la seconda e ultima tornata di colloqui con Mattarella, Giorgia Meloni potrebbe ottenere l’incarico. Questo venerdì 21 ottobre, quindi, potrebbe essere quello decisivo per la leader di Fratelli d’Italia che potrebbe accettare senza riserve, con il probabile giuramento del Governo nel giro di pochi giorni (forse già domenica).

“Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”. Queste le parole della Meloni pubblicate sui social in attesa del grande giorno. A preoccupare però, è ancora l’imprevedibilità di Berlusconi dopo le recenti registrazioni sull’Ucraina e Putin.

L’unica cosa certa al momento è che dopo il colloquio con Mattarella fissato per le 10.30, sarà solo la Leader di Fratelli d’Italia a palare alla stampa, nessun’altro.

Intanto, ieri, nel primo giorno di consultazioni l’opposizione ha occupato la scena sfogando le loro preoccupazioni sul Presidente Matterella. In particolare, per quanto riguarda la politica estera e il rispetto dei diritti a partire dall’aborto.

Comprensibile quindi, che sia grande attesa, mentre il Capo dello Stato ascolta e prende appunti, partendo come da tradizione, dalla logica dei numeri parlamentari. Numeri, che mai come questa volta sono davvero chiari, tanto che ci si aspetta tempi piuttosto rapidi per l’incarico a Meloni.