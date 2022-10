Nuovo governo al via, Meloni accetta l’incarico da Mattarella: ecco la lista dei Ministri

Pubblicità

Formazione del Governo e consultazioni lampo per Giorgia Meloni. Esattamente e come largamente previsto, Mattarella ha messo ufficialmente nelle mani della leader di Fratelli d’Italia l’incarico di Governo.

Dopo la mattinata di consultazioni al Colle che Meloni ha definito brevi perché “le idee sono chiare”, alle 16.30 è stata convocata dal Presidente delle Repubblica per conferirle ufficialmente l’incarico.

Una convocazione in cui la leader di Fratelli d’Italia, con la lista ben chiara dei Ministri in mano, ha accettato l’incarico senza riserve. “Procederemo nel minor tempo possibile”: lo aveva detto nelle scorse ore e così ha fatto. I tempi verso la definizione del nuovo esecutivo quindi si accelerano sempre di più.

I dicasteri in totale sono 23, 9 dei quali senza portafoglio, uno in più del governo Draghi. Domani alle 10.00 il giuramento, mentre domenica alle 10.30 il passaggio della campanellina e il primo consiglio dei ministri.

Mattarella ha dichiarato che «è stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionali che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti»

Scorrendo la lista dei ministri letta da Giorgia Meloni al Colle dopo aver ricevuto l’incarico di premier, Silvio Berlusconi incassa cinque ministri, 3 uomini e due donne (tre senatori e due deputati), uno in più rispetto alla Lega.

Nella squadra di governo ci sono il coordinatore nazionale azzurro e deputato, Antonio Tajani, nella doppia veste di ministro degli Esteri e vicepremier, nome favorito per la Farnesina sin dall’inizio e l’ex presidente del Senato, riconfermata a palazzo Madama, Elisabetta Alberti Casellati, che approda alle Riforme dopo essere stata tra i papabili alla Giustizia, almeno nelle intenzioni del Cav.

Tra le sorprese il nome del senatore Paolo Zangrillo, fratello del medico personale del Cav, Alberto, che guiderà un dicastero di peso, con portafoglio, quello dellla Transizione ecologica che si chiamerà ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica.

Diversi ministeri hanno cambiato denominazione: a quello dell’Agricoltura per esempio è stata aggiunta la dicitura “e alla Sovranità alimentare”, oppure il dicastero dello sviluppo economico a cui è stato aggiunto “Imprese e made in Italy”. Il ministero della transizione ecologica si straforma in ministero dell'”Ambiente e della sicurezza energetica”. “Famiglia, natalità e pari opportunità” per la prima volta sono state accorpate nello stesso dicastero. Di seguito la lista di tutti i ministri del nuovo Governo Meloni:

Ministri senza portafoglio:

Ministro per i rapporti con il Parlamento: Luca Ciriani:

Ministro Pubblica Amministrazione: Senatore Gilberto Frattin;

Ministro Affari regionali e autonomia: Roberto Calderoli;

Ministro per le politiche del mare per per il sud: Nello Musumeci;

Ministro Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr: On. Raffaele Fitto;

Ministro per lo sport e i giovani : Dott. Andrea Abodi;

Ministro per la famiglia, la natalità natalità e le pari opportunità: On. Eugenia Maria Roccella;

Ministro per le disabilità: Dott.ssa Alessandra Locatelli;

Ministro riforme istituzionali: Sen. Maria Elisabetta Casellati;

Ministri con portafoglio:

Ministro degli affari esteri, della cooperazione internazionale e (su proposta) la funzione di vice presidente del Consiglio: Antonio Tajani;

Ministro dell’Interno: Dott. Matteo Piantedosi;

Ministro della giustizia: On. Carlo Nordio;

Ministro della difesa: On. Guido Crosetto;

Ministro dell’economia e delle finanze: Giancarlo Giorgetti;

Ministro dello sviluppo che assumerà la denominazione di ministro delle imprese e del made in Italy: Sen. Adolfo Urso;

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che assumerà la denominazione di Ministro dell’agricoltura e della sovranità alimentare: On. Francesco Lollobrigida;

Ministro per la transizione ecologica che assumerà la denominazione di Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica: On. Paolo Zangrillo;

Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili: Matteo Salvni che (su proposta al Consiglio ) assumerà anche la funzione di vice Presidente del Consiglio;

Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: Dott.Ssa Marina Calderone;

Ministro dell’istruzione che assumerà la denominazione di Ministro dell’istruzione e del merito: Prof. Giuseppe Valditara;

Ministro dell’università e della ricerca: Sen. Annamaria Bernini;

Ministro per la cultura: Dott. Giuliano Sangennaro;

Ministro della Salute: Prof. Orazione Schillaci;

Ministro del Turismo: Sen. Daniela Santanchè;

A questo punto, per l’entrata in carica ufficiale del nuovo esecutivo manca solo il giuramento al Quirinale. Infine, la richiesta di fiducia alle Camere: saranno necessari 201 sì a Montecitorio e 104 sì al Senato, per via dei tagli ai parlamentari.

