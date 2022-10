Nel 2022 i lettori de «La Voce del Trentino» aumentano del 40%

Pubblicità

Continua il consolidamento del nostro giornale con numeri da record che sono esplosi negli ultimi 5 anni sostenuti anche dalla grande crescita di tutti i gruppi e le pagine presenti su Twitter e Facebook (sono 5 le pagine collegate alla principale che riguardano le valli) che hanno superato i 100 mila «Like».

Nel 2022 si sta registrando un vero boom di lettori che sono aumentati del quasi 40% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ad oggi i lettori nei primi 10 mesi del 2022 sono infatti quasi 12 milioni. Nel 2021 erano stati 8 milioni però nell’arco dei 12 mesi. Nel mese di maggio, giugno e luglio si sono registrati dei picchi di lettori che hanno superato anche i 100 mila giornalieri.

Ad oggi dall’apertura della testata nel lontano 3 febbraio 2013 sono state oltre 120 milioni le pagine lette da quasi 37 milioni di utenti.

Ad oggi sono state quasi 900 mila le interazioni sui post condivisi nelle pagine facebook e quasi un migliaio le segnalazioni arrivate al numero whatsApp della redazione. ( 333 494 3198). La fascia di età più interessata ai nostri articoli è quella dai 35-44 (34%) poi dai 45-54 (21%) e dai 25-34 (18%).

In crescita anche in questo 2022 il pubblico giovanile della fascia 18-24 che ha raggiunto il 13%.

Il pubblico dei lettori de La Voce del Trentino continua a non cambiare. Il 55,8% è di sesso femminile (l’anno scorso era il 56,6%). Le newsletter giornaliere gratuite hanno raggiunto nel 2022 oltre 10 mila iscritti (clicca qui se vuoi iscriverti, bastano solo due clic)

Dopo la città di Trento i nostri articoli vengono letti maggiormente in val di Non e Sole, in Valsugana e nell’Alto Garda. Il gruppo editoriale Cierre Edizioni oltre a La Voce del Trentino è proprietario de La Voce di Bolzano e del nuovo magazine sportivo.

Ad oggi nel 2022 l’articolo più letto con 250 mila interazioni è «Le persecuzioni dell’Ucraina con 14 mila morti «russi» nel Donbas. Putin dal 2014 aveva avvertito….»

A seguire «Laghi di Levico e Caldonazzo fuori controllo: risse, pestaggi, furti e atti di pirateria» il divorzio di Francesco Moser il caro bollette e la chiusura dei negozi Eurospin e i 12 giorni di Vasco Rossi in Trentino prima del grande concerto del 20 maggio. Tutti questi articoli hanno superato le 100 mila interazioni.

Nel computo finale dei dati da segnalare che gli articoli più letti hanno riguardato l’evento di Vasco Rossi. fra i primi 50 infatti troviamo ben 10 articoli riguardanti il grande concerto della rockstar di Zocca. (Nella foto il direttore editoriale Roberto Conci)