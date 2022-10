Il rimorchio si stacca dal camion, traffico in tilt sulla Strada della Maza

Pubblicità

Pubblicità



Nella mattinata di oggi, un camion, mentre stava percorrendo la Strada della Maza nella zona di Arco, ha perso il rimorchio di fatto bloccando la circolazione stradale su entrambe le careggiate.

L’incidente – accaduto questa mattina intorno alle 07:45 sulla strada statale 240 – non ha fortunatamente coinvolto più veicoli: a quell’ora, infatti, la strada è solitamente molto trafficata.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco di Arco e le forze dell’ordine che hanno messo in sicurezza la zona. È stata utilizzata anche l’autogrù per rimuovere il rimorchio e per ripristinare la circolazione. Le operazioni si concluderanno in mattinata. Grossi i disagi al traffico con la strada rimasta bloccata a lungo in entrambe le direzioni.

Pubblicità Pubblicità