Aveva ferite curabili il cucciolo di capriolo soppresso ad Ala. AIDAA presenta esposto

Pubblicità

Pubblicità



Il 15 ottobre in aperta campagna nella zona di Ala erano stati trovati la mamma e un cucciolo di capriolo feriti a causa probabilmente di un investimento.

Una cittadina dopo aver visto gli animali esanimi a terra aveva lanciato l’allarme chiamando la guardia forestale che poi a sua volta ha fatto intervenire il veterinario. Le condizioni della mamma purtroppo erano molto gravi, per questo si era deciso per la soppressione dell’animale.

Diversa invece la situazione del piccolo capriolo che seppur ferito – racconta la testimone – poteva essere guarito. «Quello che ci ha rattristato di più è che hanno dovuto sopprimere anche il cucciolo con ferite guaribili in poco tempo – spiega al nostro giornale la cittadina che ha lanciato l’allarme – perché il Trentino è l’unica regione d’Italia che non ha un centro di recupero faunistico, dopo che nel 2020 hanno chiuso il Centro Casteller».

Pubblicità Pubblicità

La donna aveva provato a far desistere la guardia forestale e il veterinario dal sopprimere anche il cucciolo di capriolo ma non c’è stato nulla da fare.

Su quanto successo è intervenuta l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA annunciando la presentazione di un esposto sulla vicenda.”Quanto accaduto nei giorni scorsi deve essere oggetto di indagine specifica per questo abbiamo inviato oggi un’esposto alla procura della repubblica di Trento come non solo non sia stato possibile curare il cucciolo di capriolo ritrovato ferito nelle strade di campagna di Ala dove era stato investito con la mamma da un pirata della strada, ma sia stato soppresso nonostante le sue ferito fossero guaribili.

Cosi almeno abbiamo appreso da quanto dichiarato dai testimoni presenti sul posto che avrebbero chiesto insieme alla guardia forestale ed al veterinario il trasporto nel centro di recupero della fauna selvatica più vicino, trasporto negato che avrebbe obbligato alla soppressione anche del cucciolo, insieme alla mamma che pur sopravvissuta allo schianto aveva riportato ferite gravissime che non ne garantivano la sopravvivenza” – Questo il contenuto della nota dell’associazione animalista