Arco: prosegue Tsundoku, la rassegna libraria dedicata ai temi cari ai giovani

Sabato 22 ottobre le proposte sono due: alle ore 18.30 Ania Marziana, illustratrice e graphic designer, e Michele De Stefano, fumettista e illustratore, autore dell’antologia “Sporchi è subito” edito da Feltrinelli Comics, parlano di «Fumetti nello spazio cosmico», intervistati dal noto fumettista Marco Tabilio; e alle ore 21 “Cinemalteatro”, spettacolo teatrale per la rassegna «Chi è di scena».

“Cinemalteatro”, di e con di Loris Fabiani, usa i mezzi del teatro per veicolare le storie dei grandi film, che verranno ripercorsi dall’inizio alla fine, dal vivo. Per il pubblico che viene coinvolto: alzare bene la voce. Recitare tanto. Non preoccuparsi di sbagliare, di fare errori in scena. Non ci sono errori, quello che alcuni chiamano errore per gli altri è divertimento.

In ogni caso, non c’è da preoccuparsi: gli attori accompagneranno il pubblico per tutta la durata dei film. Scena dopo scena. È possibile entrare a spettacolo iniziato, o con il cellulare acceso: ciò attirerà notevolmente l’attenzione del team di Cinemalteatro e renderà i nuovi arrivati immediatamente attori coinvolti nello spettacolo. L’obiettivo è divertire, intrattenere. Info e prenotazioni: [email protected]. Biglietti: 10 euro (intero), 5 euro (ridotto).

Domenica 23 ottobre alle ore 17 Bruna Orlandi presenta «Nonostante, libera. Il racconto come atto terapeutico» (Giraldi Editore, 2018), in collaborazione con Eutropia Festival, modera Cecilia Bighelli. La serata prosegue alle ore 19 con l’aperitivo musicale a cura della Scuola musicale Alto Garda.

È una domenica mattina ed è in macchina con il suo compagno. All’improvviso avverte un dolore agli organi genitali, un dolore che non si può dire, ma che lei ha urgenza di raccontare anche al calzolaio sotto casa.

Inizia un vero calvario fatto di frustranti visite mediche e singolari incontri: la paladina delle vesciche, il guru dell’antroposofia e una bizzarra esperta di medicina cinese, sino al giorno in cui un dottore finalmente la ascolta e le dà una diagnosi. Vulvodinia.

Quando il suo disturbo sembra volerla frenare, la vita ricomincia davvero. In mezzo ci sono la paura della felicità, una festa di matrimonio che sembra una sagra, un cane psicopatico e una figlia che fa di tutto per esserci e la consapevolezza che l’unica cosa che ha senso è vivere senza rimandare.

Nato come personale memoir, questo romanzo autobiografico, in cui si assapora più vita che sofferenza, esplora il mondo delle donne, la relazione con il compagno, il sesso, i tabù sociali, le asimmetrie del rapporto medico paziente, raccontati con graffiante ironia pur preservando i toni intimi, onesti e confidenziali di un diario privato.

La rassegna – Tsundoku è organizzata dalla biblioteca civica «Bruno Emmert» assieme al Centro giovani Cantiere 26 con la collaborazione di Book on Air (progetto del Piano B della Comunità di valle Alto Garda e Ledro) e di Eutropia Festival (vincitore di un bando provinciale sulle pari opportunità) con una fitta trama di sinergie: associazione Araba Fenice, Centro studi Erickson, associazione culturale «Chi è di scena», librerie «Due punti» e «Cazzaniga», Rockabout Radio, Smag (Scuola musicale Alto Garda), The Elp e Gas, Alba Chiara Aps, associazione Andromeda, Amici di Famiglia Odv (associazione di volontari che collabora con la Fondazione Famiglia Materna di Rovereto) e associazione culturale Il Buco. Gli incontri si svolgono al Centro giovani Cantiere 26 a Prabi, l’ingresso è libero.

Appuntamenti seguenti – La rassegna proseguirà sabato 29 ottobre: alle ore 18 Camillo Ischia presenterà «La morte fa il suo giro» (edito da Araba Fenice). A seguire apericena con delitto (18 euro, su prenotazione). E alle ore 21 ci sarà Matteo Innocenti con il suo libro «Eco Ansia. I cambiamenti climatici tra attivismo e paura» (Erickson, 2022). A moderare, Ilaria Bionda.

