A Castelfondo un intervento di Rigenerazione Urbana da premio

Pubblicità

Pubblicità



Attraverso una serie di muri realizzati in calcestruzzo lavato, prodotto con sabbia e inerti di porfido, gli spazi si affacciano l’uno sull’altro definendo luoghi intimi e tra loro differenti.

La scelta dei materiali è centrale: la ruvidità del cemento ricorda la massività e le tessiture degli edifici storici del paese e la pietra usata, il porfido, è un tributo alla montagna principale del comune, il monte Luco, unica vetta della catene montuosa delle Maddalene la cui pietra è il porfido, appunto. In questo modo il progetto cerca un legame profondo con il paese, il paesaggio e il territorio.

Il paese è quello di Castelfondo, e il progetto riguarda la realizzazione di un sistema di spazi aperti ricavati dalla demolizione di un edificio preesistente all’interno del denso nucleo abitato, un sistema di spazi pubblici che si articola su tre quote diverse, dovendo gestire le differenze tra la piazza preesistente a valle e le strade a monte.

Pubblicità Pubblicità

L’intervento è valso allo studio di architettura “franzosomarinelli” di Cles, fondato da Mirko Franzoso e Mauro Marinelli, il Premio “Rigenera”, riconoscimento ideato dall’Ordine degli Architetti Ppc di Reggio Emilia che porta all’attenzione del pubblico le opere che sperimentano un’idea di Rigenerazione Urbana.

«Un intervento capace di mescolare in modo raffinato la tradizione del contesto locale con l’approccio contemporaneo, attraverso un progetto sostenibile e a basso impatto ambientale – è la motivazione del premio ricevuto dallo studio di architettura clesiano –. La diversa modulazione degli spazi, progettati per tutelare tanto l’aspetto comunitario quanto la riflessività individuale, rendono il progetto un intervento esemplare di rigenerazione urbana».

Il premio si focalizza sulle opere, espressione dell’architettura contemporanea di qualità, che sperimentano un approccio originale e un’idea di rigenerazione volta a migliorare la qualità di vita delle persone.

Pubblicità Pubblicità



Questo riconoscimento ha quindi l’obiettivo di mettere in luce quelle opere di rigenerazione che, oltre al valore architettonico e ambientale, interpretano un’idea portatrice di valori, in termini di un equilibrio ottimale tra l’uomo e l’ambiente costruito, come definito nel concetto di Baukultur, mettendo al centro le esigenze sociali e culturali delle persone. Così come avvenuto a Castelfondo.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità