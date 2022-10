23 enne drogata e ubriaca travolge e uccide un 18 enne a Roma

Pubblicità

Nella notte di mercoledì scorso, la tragedia: una ragazza di 23 anni – che i test effettuati hanno confermato avere un tasso alcolemico elevato oltre che ad essere sotto effetto di stupefacenti – ha travolto e ucciso un ragazzo di 18 anni.

Il giovane – il 18 enne Francesco Valdiserri – si trovava sul marciapiede insieme ad un amico prime di venire travolto ed uccido dall’auto in corsa.

A rendere il tutto ancora più drammatico è il fatto che alla ragazza al volante – ora arrestata e accusata di omicidio stradale – già qualche anno fa era stata ritirata la patente per guida in stato di ebrezza.

La vita del 18 enne è stata brutalmente stroncata da una persona recidiva, che non ha saputo seguire le regole del codice della strada e che non ha saputo comprendere l’importanza di mettersi alla guida di una vettura solo quando si è sobri o nei limiti imposti dalla legge.

Francesco Valdiserri – la vittima di questo tragico incidente, era il figlio di due giornalisti del Corriere della Sera – Paola Di Caro e Luca Valdiserri – ed avrebbe compiuto a breve 19 anni.

“Il mio 18enne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla. – scrive Paola Di Caro su Twitter – Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio”.

“Cammineremo con te, perché tu non sia sola mentre attraversi l’inferno.” scrive Giorgia Meloni, in risposta al Twit della giornalista. “Impensabile dolore. Ti siamo vicini. Un grandissimo abbraccio” risponde anche Carlo Calenda.

Anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha affidato alla piattaforma il proprio messaggio: “Sono profondamente addolorato per la tragica morte di Francesco. Un abbraccio forte a te, a Luca e a tutta la vostra famiglia sconvolta da questo atroce dolore.“

“Cara Paola Di Caro, da padre immagino il dolore straziante per la tragica scomparsa di tuo figlio. Noi di Forza Italia ti siamo vicini. È quasi impossibile andare avanti. Ma lo devi fare per te e per tua figlia a cui devi dedicare tutto il tuo amore. Un fortissimo abbraccio.” sono invece le parole di Silvio Berlusconi.

“Cara Paola,solo Dio potrà rendere più lieve il dolore che sta straziando la tua famiglia.Lo preghiamo per questo e perché accompagni tuo figlio nell’altra vita.Tua figlia ti permetterà di andare avanti. E dal cielo lui vi proteggerà.” sono le parole di Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia.

L’incidente è avvenuto mercoledì notte, poco dopo la mezzanotte, all’angolo di via Cristoforo Colombo e viale Giustiniano Imperatore a Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la 23 enne avrebbe perso il controllo della propria auto prima di travolgere e uccidere il giovane Valdiserri.