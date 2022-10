Ville d’Anaunia, nuove competenze per sindaco e assessori

Pubblicità

Rimpasto di competenze in giunta comunale a Ville d’Anaunia.

«Dopo due anni di attività non posso che confermare la fiducia e la stima per ognuno degli assessori – fa sapere il sindaco Samuel Valentini –. Tutti hanno lavorato molto seriamente e con competenza e i risultati si possono vedere sul territorio. Ora è il momento opportuno per fare qualche piccolo assestamento di competenze anche per andare incontro alle esigenze personali e professionali di ognuno».

«Inoltre guardiamo con preoccupazione alla situazione Ucraina e lo abbiamo dimostrato già a febbraio quando abbiamo dato il via a una raccolta di beni di prima necessità che ha coinvolto anche molti altri Comuni della Val di Non».

Gli aggiustamenti riguardano in particolare tre figure dell’attuale giunta comunale: il sindaco, la vicesindaca Monica Marinelli e l’assessore Giuliano Ghezzi.

Il primo cittadino riassorbe nelle proprie competenze lo sviluppo economico e la promozione e lo sviluppo territoriale prima di competenza della vicesindaca Marinelli, mentre le competenze dell’assessore Ghezzi ora esplicate in: caserme dei vigili del fuoco, illuminazione pubblica, sicurezza e tematiche collegate, cooperazione internazionale e collegamento con la frazione di Tuenno.

Il resto dei lavori pubblici passano invece alla vicesindaca. «Sono cambiamenti che facciamo dopo due anni, viste le condizioni attuali, per perseguire al meglio il programma di legislatura – aggiunge Valentini –. Inoltre l’istituzione di una delega alla cooperazione internazionale mi stava molto a cuore. Forse, ciò che possiamo portare avanti a livello comunale è limitato, ma è importante fare tutto il possibile».

Per il resto viene revocata per pieno compimento del mandato la delega alla Pro Loco di Tuenno assegnata alla consigliera Paola Slanzi, che mantiene le altre competenze. «Era infatti una delega nata per far sentire la vicinanza e il sostegno del Comune nei delicati momenti di rinnovo del direttivo e di ripresa dell’attività – conclude il primo cittadino –. Delega quindi non più necessaria visto l’ottimo avvio dell’associazione tuennese di promozione territoriale».

Di seguito le competenze alla luce dei nuovi aggiustamenti.

Samuel Valentini: direzione strategica, personale, bilancio, urbanistica, protezione civile, cultura, incentivi per famiglie e imprese, sviluppo economico, promozione e sviluppo territoriale, formazione lavorativa ed economica, politiche sociali, rapporti sovracomunali e provinciali.

Monica Marinelli: lavori pubblici, turismo, cantiere comunale.

Giuliano Ghezzi: caserme dei vigili del fuoco, illuminazione pubblica, sicurezza e tematiche collegate, cooperazione internazionale, collegamento con la frazione di Tuenno.

Paola Slanzi: decorazioni urbane, decoro, asili nido, scuole dell’infanzia.

