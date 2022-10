Squadra mobile sotto pressione: 72 soggetti controllati nel pomeriggio di ieri

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri, 19 ottobre, la Squadra Mobile del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia ed un’unità cinofila della Guardia di Finanza hanno effettuato un’attività congiunta in centro città, tra le piazze Dante, Santa Maria Maggiore nelle zone limitrofe, nonché nel parco cittadino di Santa Chiara e nel parco San Marco che ha portato al controllo di 72 soggetti, alcuni dei quali gravati da precedenti penali e di Polizia.

Tra i soggetti controllati, la mobile segnala alcuni casi. Ad un cittadino senegalese del 1986, irregolare sul territorio nazionale, è stato notificato un decreto di espulsione e notificata la misura dell’avviso orale, mentre ad una cittadina italiana di 18 anni è stato notificato l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato ad irrogare la misura dell’ammonimento.

Un minore invece è stato riaccompagnato in una struttura per minorenni, da cui si era allontanato arbitrariamente ed infine ad un italiano di 32 anni è stato notificato un decreto di citazione per il reato di furto aggravato.

