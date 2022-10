Si ribalta col trattore a Lanza di Rumo: 72enne trasportato all’ospedale

Pubblicità

È stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cles, ma le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi, il 72enne che oggi pomeriggio, giovedì 20 ottobre intorno alle 14.45, è stato protagonista di un incidente mentre era alla guida del suo trattore.

L’uomo si trovava nei boschi di Lanza, frazione di Rumo, e stava scendendo lungo una stradina a bordo del mezzo agricolo quando, per cause ancora da ricostruire, il mezzo si è ribaltato sulla sede stradale.

Come detto, per fortuna il 72enne non ha riportato gravi ferite, ma è stato comunque necessario l’intervento da parte dei sanitari.

Sul posto si sono subito portati i Vigili del Fuoco volontari di Rumo, coordinati dal vicecomandante Cristian Carrara, che hanno prestato le prime cure all’infortunato e hanno messo in sicurezza il veicolo, e un’ambulanza che ha trasportato l’uomo, il quale ha riportato solamente delle escoriazioni, all’ospedale di Cles per accertamenti.

