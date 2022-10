Morte Fabio Cappelletti: c’è l’assoluzione per Gianni Facchinelli

Pubblicità

Cambiano le sorti del giudizio di primo grado riguardo all’omicidio stradale in cui la vittima era stata il dottor Fabio Cappelletti. (QUI link)

Sei anni fa, verso le 19:00 del 24 ottobre 2016, il dottor Fabio Cappelletti veniva investito a San Michele all’Adige sulla statale del Brennero da un pirata della strada (QUI link 1 – QUI link 2 – QUI link 3) che venne poi identificato.

Luca Giuliani, per aver investito Cappelletti e per essere poi fuggito senza prestare soccorso, è stato condannato a cinque anni e quattro mesi per omicidio stradale.

Nello scontro, il corpo del medico centrato dall’autovettura di Giuliani era poi rimbalzato sull’altra parte della carreggiata dove stava arrivando un’Audi A3 con alla guida Gianni Facchinelli.

Sei anni fa – secondo il pubblico ministero – la responsabilità della morte del medico sarebbe stata condivisa dai due automobilisti che, con condotte molto diverse avevano investito Cappelletti. A seguire, secondo l’autopsia non era stato fatale il primo urto, ma il secondo, ovvero quello con l’Audi di Facchinelli. Inoltre, Facchinelli si era fermato, aveva prestato soccorso ed aveva atteso l’arrivo dei soccorsi. Differente invece il comportamento di Giuliani: dopo aver travolto la bicicletta con in sella Cappelletti era scappato ed era stato identificato solo alcuni giorni dopo. Questo, più il fatto che senza il primo scontro, non ci sarebbe probabilmente stato il secondo con il seguente decesso di Cappelletti. (QUI link) Pubblicità Pubblicità

Ieri, l’Appello ha cambiato le carte in tavola: è stata confermata la condanna per Luca Giuliani, mentre è stato assolto Gianni Facchinelli, per la grande soddisfazione dei suoi avvocati Maria a Beccara e Andrea de Bertolini. Facchinelli, sei anni fa, era stato condannato a un anno, con pena poi sospesa.

