Guerra, Mosca introduce legge marziale nelle quattro regioni annesse: ecco cosa comporta il nuovo decreto

Mentre le bombe continuano a cadere sull’Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin firma un decreto in base al quale viene introdotta la legge marziale nelle quattro regioni ucraine annesse dalla Russia attraverso referendum: Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson.

“Prima di entrare in Russia, c’era già un regime di legge marziale. Ora dobbiamo formalizzare questo regime nel quadro della legislazione russa. Pertanto, ho firmato un decreto sull’introduzione della legge marziale in questi quattro soggetti della Federazione russa“. Così il leader del Cremlino annuncia la nuova decisione e spiega: “Sarà immediatamente inviato per l’approvazione al Consiglio della Federazione, anche la Duma di Stato è stata informata della decisione”.

Stando a quanto detto da Putin, la scelta di introdurre la legge marziale dipende dal rifiuto di Kiev di qualsiasi proposta di dialogo, anche per questo motivo gli attacchi non si fermano.

Di fatto, il provvedimento punta a limitare il movimento dentro e fuori le regioni indicate, comportando restrizioni sia per persone che per il traffico di mezzi. Non solo, ma apre anche la possibilità di eseguire ispezioni a bordo dei mezzi fermati, pone il divieto di assembramenti, regala maggiori poteri alla Polizia e introduce una censura ancor più stringente di quella già in vigore in Russia.

Rispetto a quanto deciso da Mosca, il consigliere del Presidente Ucraino sui social scrive che “l’attuazione della ‘legge marziale’ nei territori occupati da parte della Federazione russa dovrebbe essere considerata solo come una pseudo-legalizzazione del saccheggio delle proprietà degli ucraini da parte di un altro raggruppamento”.

