Furto di abbigliamento e spaccio, arrestato tunisino pregiudicato e irregolare sul territorio

Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Questura di Trento, finalizzati a prevenire e reprimere attività delittuose riconducibili alla criminalità diffusa, allo spaccio di stupefacenti ed a situazioni di degrado.

Nel pomeriggio di sabato scorso, 15 ottobre, personale della Squadra Mobile ha arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, con diversi precedenti penali e di Polizia.

Nei fatti, il personale di Polizia, durante la quotidiana attività di controllo, ha notato il soggetto a bordo di una bicicletta elettrica, con in mano dei capi di abbigliamento nuovi, con dispositivo antitaccheggio ben visibile, che alla vista degli operatori ha tentato di darsi ad una repentina fuga.

Notato tale atteggiamento, immediatamente gli agenti di polizia lo hanno raggiunto, fermato e sottoposto a controllo, dal quale sono stati rinvenuti all’interno della tasca della felpa numerosi grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il soggetto, inoltre, non ha saputo fornire alcuna giustificazione in merito ai capi di abbigliamento in suo possesso, aventi un valore di mercato di oltre 500 euro ed ancora muniti di apparecchiatura antitaccheggio ed etichettature.

Pertanto, accertata la provenienza illecita, la merce è stata successivamente restituita ad un esercizio commerciale dal quale era stata precedentemente asportata. Mentre per quanto riguarda la bicicletta, sono tuttora in corso accertamenti per verificarne la provenienza.

