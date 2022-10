Educazione finanziaria: firmata la convenzione fra Penslan e le Fondazioni Caritro e cassa di Risparmio di Bolzano

Pubblicità

Pensplan Centrum S.p.A., Fondazione Caritro, e Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano sottoscrivono una convenzione per promuovere l’educazione finanziaria e la cultura previdenziale in Regione.

Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria. Il 20 ottobre, nell’ambito di una conferenza stampa tenutasi presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Pensplan Centrum S.p.A., la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano hanno firmato un accordo per avviare iniziative e progetti comuni legati alla promozione dell’educazione finanziaria e della cultura previdenziale in regione.

La convenzione – La convenzione tra Pensplan Centrum S.p.A., e la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (Fondazione Caritro) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano prevede una collaborazione strategica fra le tre istituzioni per la promozione dell’educazione finanziaria rivolta ai cittadini della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

La collaborazione si attuerà, tra l’altro, attraverso l’organizzazione congiunta di eventi, conferenze, progetti, cicli di discussione e seminari sul tema dell’educazione finanziaria. Inoltre, le due Fondazioni sostengono il Progetto di Educazione finanziaria di Pensplan Centrum S.p.A, lanciato nel 2021 e avviato nelle scuole secondarie altoatesine e trentine a partire dall’anno scolastico 2022/2023.

Grazie al sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano e della Fondazione Caritro, all’interno del predetto progetto di Educazione finanziaria, sono previsti concorsi di idee e l’assegnazione di premi e riconoscimenti per i partecipanti alle attività didattiche previste dallo stesso Progetto. Inoltre, le due Fondazioni e Pensplan Centrum S.p.A. svilupperanno iniziative congiunte per informare il pubblico sui progressi e i risultati del progetto.

“In un periodo di crescente incertezza e paura, è importante che le due Fondazioni di Bolzano e di Trento, insieme a Pensplan Centrum S.p.A., indichino una prospettiva per la gestione della propria vita dal punto di vista finanziario, in particolare ai giovani” sottolinea il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Konrad Bergmeister. “Con questi progetti e iniziative vogliamo promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole e favorire il riorientamento dei valori e una cultura della consapevolezza.”

“Un momento di assoluta importanza, in primis per la comunità a cui questa convenzione è rivolta” annuncia Carlo Schönsberg, Presidente di Fondazione Caritro, che prosegue “Fondazione Caritro è orgogliosa di essere coprotagonista in una collaborazione strategica, che mira a costruire e rafforzare una cultura economica e finanziaria all’interno della regione. Oggi assistiamo a sempre più crescenti episodi di vulnerabilità sociale e disuguaglianza. Parte proprio da qui il nostro impegno verso il territorio attraverso progetti, percorsi ed eventi, che metteranno le persone al centro di ogni iniziativa.”

“La firma dell’accordo con la Fondazione Caritro e la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano è un momento significativo per Pensplan Centrum S.p.A.”, sottolinea Matteo Migazzi, Amministratore Delegato della Società, e continua “La promozione dell’alfabetizzazione finanziaria nella Regione rientra nei nostri compiti istituzionali e, a riguardo, riteniamo fondamentale impegnarci a costruire sinergie e progettualità comuni con gli altri attori istituzionali del territorio.

La firma della convenzione è un passo importante in questa direzione e siamo pertanto molto orgogliosi che le due Fondazioni condividano questa visione a esclusivo beneficio della nostra popolazione. La necessità di porre in essere con forza iniziative di educazione finanziaria si evince dai risultati di alcuni studi che, purtroppo, collocano l’Italia agli ultimi posti tra i Paesi OCSE in tema di educazione finanziaria.

Un dato che deve fare molto riflettere è come già vi siano differenze in tema di alfabetizzazione finanziaria in base a fattori quali la provenienza sociale o il genere. Per tali ragioni, Pensplan Centrum S.p.A ha deciso di avviare il suo Progetto di Educazione finanziaria partendo dalle scuole, quale luogo privilegiato per azzerare le disuguaglianze sociali e di genere.”

Il Progetto di Educazione finanziaria – L’educazione finanziaria rientra tra i compiti istituzionali di Pensplan Centrum S.p.A. con l’obiettivo di migliorare le conoscenze finanziarie della popolazione regionale e favorire una cultura previdenziale e del risparmio in regione. Pensplan Centrum S.p.A., in linea con questa missione, sviluppa diversi progetti e iniziative. Nel 2021, la Società ha avviato il Progetto di Educazione finanziaria in collaborazione con le due Province Autonome di Bolzano e Trento, la Libera Università di Bolzano e l’Università di Trento.

In una prima fase il progetto si rivolge al mondo della scuola, per ridurre il più possibile le differenze sociali che già esistono tra i giovani in termini di conoscenze finanziarie. A tal fine, Pensplan Centrum S.p.A. ha sviluppato una specifica proposta formativa destinata all’ultimo triennio delle scuole secondarie di lingua tedesca, italiana e ladina dell’Alto Adige e delle scuole secondarie del Trentino, che prevede due sessioni di tre ore per ogni singola classe nell’ambito dei programmi dell’educazione civica.

“L’obiettivo della nostra iniziativa nelle scuole è quello di aiutare le giovani generazioni a orientarsi in un mondo sempre più complesso per gestire correttamente le proprie risorse economiche e progettare in modo responsabile e consapevole il proprio futuro in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale”, ha spiegato l’Amministratore Delegato di Pensplan Centrum S.p.A., Matteo Migazzi. Durante l’anno scolastico in corso, gli esperti di Pensplan Centrum S.p.A. saranno presenti in più di 100 classi. Gli interventi sono già iniziati nel mese di ottobre.

In una seconda fase, il Progetto di Educazione finanziaria intende rivolgersi anche al mondo delle libere professioni (commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e avvocati), che, nell’ambito delle loro attività operative a favore di aziende e privati, possono contribuire in modo determinante a promuovere l’educazione finanziaria e la previdenza complementare fra la popolazione.

Su questo tema, Pensplan Centrum S.p.A. organizza il 25 ottobre a Trento un seminario di approfondimento in collaborazione con Mefop S.p.A., la società per la promozione della previdenza complementare a livello nazionale, unitamente agli ordini professionali dei commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro e degli avvocati delle due Province.

Per maggiori informazioni sull’evento: www.pensplan.com/it/news.asp?news_action=4&news_article_id=670513

Il progetto FINUP – Quale ulteriore iniziativa, si segnala FINUP, progetto organizzato da Fondazione Caritro in collaborazione con IPRASE nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica e della cittadinanza, e rivolto ai docenti delle scuole secondarie di primo grado. Il percorso offre informazioni utili in merito agli strumenti esistenti e agli spunti formativi, oltre che l’accompagnamento e la consulenza, attraverso uno sportello dedicato con l’ottica di favorire la realizzazione di progetti didattici in classe. FINUP è costituito da tre diverse fasi: incontri online di avvicinamento, progettazione e sportello, evento conclusivo. Maggiori informazioni saranno rese disponibili sul sito www.fondazionecaritro.it.