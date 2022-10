Covid, Pregliasco: “Il richiamo potrebbe diventare un appuntamento annuale”. Speranza firma l’ultima circolare

Pubblicità

Dovrebbe essere l’ultima, la circolare firmata dal ministro della salute in carica, Roberto Speranza. Il ministro infatti, ha messo il nome su un provvedimento che rinnova la possibilità di vaccinarsi contro il covid e le sue varianti per gli ospiti delle Rsa, gli over 80 e ultra sessantenni con fragilità. Nella circolare si legge che su richiesta, sarà possibile prenotarsi anche per chi ha più di 60 anni e non soffre di particolari patologie, scegliendo così di fare l’ultima dose insieme al vaccino anti influenzale.

La necessità di difendere i più fragili, continua ad essere particolarmente importante, soprattutto in questa fase crescente della pandemia. Secondo Pregliasco invece, nel futuro queste vaccinazioni diventeranno un appuntamento annuale. Si tratterà quindi di dosi periodiche che punteranno semplicemente al rinforzo difese immunitarie.