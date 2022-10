Contributi alle associazioni sportive, culturali e sociali a Cles: richieste entro il 31 ottobre

Pubblicità

Pubblicità



Finanziamenti disponibili per le associazioni sportive, culturali e sociali di Cles.

Il Comune clesiano ha reso noto che, in base al regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad associazioni ed enti pubblici e privati, il giorno 31 ottobre 2022 scade il termine per la presentazione delle domande di contributo per progetti e attività delle associazioni nell’anno 2023.

La domanda potrà essere consegnata al Comune di Cles con una delle seguenti modalità: consegna a mano o a mezzo corriere all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione Comunale, sito in Corso Dante, 28, 38023 Cles (TN) (aperto al pubblico nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.30 e il martedì dalle 14.30 alle 16.30); a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno che dovrà pervenire all’indirizzo Comune di Cles – Corso Dante, n. 28 – 38023 Cles entro il 31 ottobre; spedita da casella di posta elettronica certificata ed inviata esclusivamente all’indirizzo PEC del Comune di Cles: [email protected]

Pubblicità Pubblicità

Gli avvisi completi e i moduli da utilizzare per inoltrare le richieste sono disponibili sul sito internet comunale www.comune.cles.tn.it