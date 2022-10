Chiude il Cinema – Teatro Rosmini di Rovereto: ennesima vittima del Covid e delle bollette salatissime

Pubblicità

Chiude il Cinema – Teatro Rosmini di via Paganini. Rovereto va quindi a perdere uno dei due suoi punti di riferimento almeno per quanto riguarda il cinema d’autore ed il teatro.

“Il Cinema Rosmini chiude. O almeno quello che ho conosciuto e che ho contribuito a costruire negli ultimi 6 anni. Ora è il momento di struggersi e rammaricarsi, dei “chissà” e dei “magari se”.

Domani, invece, bisogna lasciar andare e resistere alla tentazione di rievocare tutti quei momenti che rendono così difficile questo addio. In fondo è normale debbano finire certe cose, no?

È stata un’esperienza straordinaria e finirà dritta nel novero di quei “tempi migliori“, che speriamo sempre siano lì ad attenderci in futuro, ma che spesso passano senza darci la possibilità di rendercene conto.” ha scritto così su Facebook Riccardo Pomarolli, vice – presidente di Amici del Teatro Rosmini, associazione di volontari che dal 2001 ha fatto di tutto per salvare l’attività e per tenere la sala aperta.

Due anni buoni di Pandemia, viabilità modificata ed i continui lavori nella zona non hanno certo aiutato. E nonostante la posizione strategica – la struttura si trova vicino alle scuole e al centro di Rovereto – spese, bollette, poca affluenza e pochi titoli hanno letteralmente affondato questa attività.

“Auguro alla città di poter riavere presto un cinema libero dalle imposizioni commerciali e dalle intromissioni esterne, gestito da qualcuno che sappia mettere i film davanti alle altre questioni, appassionato e indipendente.

Un ringraziamento a quanti ci hanno creduto. A chi ha lavorato dietro le quinte e agli spettatori.

Continuate ad andare al cinema, sostenete le sale in questi tempi bui, dove niente va dato per scontato e tutto è da perdere.” – concludeva Riccardo Pomarolli nel suo post.