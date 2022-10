Caro bollette, la diocesi di Trento corre ai ripari spegnendo le campane

Pubblicità

Dopo la celebrazione delle messe nelle sale parrocchiali, Trento piano piano dovrà fare a meno anche dei rintocchi delle campane, spegnendo o limitando il meccanismo che le aziona sia di giorno che di notte.

A confermarlo è stato il vicario generale della diocesi Trentina Claudio Ferrari, che prendendo atto dell’arrivo del generale inverno con le temperature che andranno sotto lo zero termico ha deciso di non sprecare ulteriori risorse.

Le offerte stanno già diminuendo e i parroci chiedono aiuto alla diocesi per rimpinguare i bilanci in sofferenza. Così l’appello alla comunità religiosa diventa: “Dobbiamo imparare tutti a non sprecare“.

