Arco, nucleo di valutazione della dirigenza: si nominano due componenti

Il Comune di Arco si appresta a designare i due componenti esterni del Nucleo di valutazione della dirigenza (disciplinato dal titolo XXI° del Regolamento organico del personale dipendente), che dura in carica per un triennio (e comunque fino alla scadenza del mandato elettivo del sindaco) ed è composto da tre membri:

il segretario comunale con funzioni di presidente e due esperti aventi competenza o esperienza in materia di amministrazione pubblica o di gestione aziendale, preferibilmente nelle materie del controllo di gestione e nelle tecniche di valutazione del personale.

Le persone interessate a ricoprire tale ruolo possono inviare la domanda di partecipazione, completa della documentazione richiesta, per posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro le ore 12 di domenica 30 ottobre 2022.

Tutte le informazioni necessarie (in particolare, requisiti richiesti ai candidati, incompatibilità, modalità di individuazione dei componenti e di invio delle candidature, nonché documentazione richiesta) sono nel relativo avviso, disponibile all’albo pretorio informatico sul sito www.comune.arco.tn.it, assieme al modello per la domanda.

Cosa fa – Al Nucleo di valutazione della dirigenza spettano la formulazione della proposta metodologica relativa alla procedura operativa di valutazione dei dirigenti del Comune; la cura della procedura di valutazione dei dirigenti; l’elaborazione di proposte correttive dell’azione dei singoli dirigenti, di valorizzazione delle risorse professionali più qualificate e di crescita professionale, di interventi formativi del personale dirigente e di differenziazione retributiva relativamente alla corresponsione dell’indennità di risultato; fornisce altresì al sindaco, quando richiesto, un parere per le decisioni sulla mobilità del personale dirigente; assume il ruolo di Oiv (Organismo indipendente di valutazione) in materia di trasparenza ai fini dell’applicazione del D.Lgs 33/2013 (come applicabile dai Comuni della Regione Trentino-Alto Adige).