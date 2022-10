Viene travolto da una pianta mentre taglia la legna: boscaiolo al Santa Chiara in gravi condizioni

Pubblicità

Incidente in Val Daone nel pomeriggio di oggi, mercoledì 19 ottobre: poco prima delle 15:00, in un bosco lungo la strada provinciale che porta a Malga Boazzo, un boscaiolo 59 enne della zona – mentre stava tagliando la legna in un bosco di sua proprietà insieme al fratello – è stato colpito da un ramo e da una pianta che, cadendo, lo ha travolto.

Immediata la chiamata ai sanitari: in pochi minuti, sul posto sono arrivati un’ambulanza e l’elicottero.

L’uomo è stato liberato dal fratello e successivamente soccorso dai vigili del fuoco di Daone supportati dai colleghi di Condino.

Dopo essere stato stabilizzato, il 59 enne è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara a Trento per ricevere le cure del caso. Dalle informazioni giunte dai sanitari trentini, non sarebbe in pericolo di vita.

Gli accertamenti su quanto accaduto saranno a cura dei carabinieri della compagnia di Riva.

