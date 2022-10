UniTrento: sabato 22 ottobre cerimonia di laurea per 400 in piazza Duomo

Pubblicità

Pubblicità



Edizione numero 12 per la cerimonia di laurea che da novembre 2015, in autunno e in primavera, festeggia laureati e laureate che hanno scelto Trento per la loro esperienza universitaria.

Questa volta – sabato 22 ottobre alle 11:00 – in piazza Duomo sono attesi circa 400 giovani con le loro famiglie e amicizie.

Alla cerimonia è previsto l’intervento di Flavio Deflorian, rettore dell’Università di Trento.

Pubblicità Pubblicità

Testimonial sarà Alberto Parrella, laureato in Economia e Management nel 2013 e in Innovation Management nel 2015, Senior Product Manager di Twitter Inc.

Sarà, invece, Omar Zoghlami, laureato in Matematica, a prendere la parola in rappresentanza dei laureati e laureate presenti in piazza.

L’evento è organizzato dall’Università di Trento in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e con il Comune di Trento. Alla cerimonia sarà attivo il servizio Lis (Lingua dei segni italiana) a cura di Ens (Ente nazionale sordi Onlus).

Pubblicità Pubblicità



L’accompagnamento musicale dal vivo sarà eseguito dalla Corale Polifonica e Orchestra UniTrento.

La cerimonia riguarda chi ha conseguito la laurea triennale nella sessione estiva al Centro Agricoltura Alimenti Ambiente e nei dipartimenti: di Biologia cellulare, computazionale e integrata; di Economia e Management; di Fisica; di Ingegneria civile, ambientale e meccanica; di Ingegneria e Scienza dell’Informazione; di Ingegneria industriale; di Lettere e Filosofia; di Matematica; di Psicologia e Scienze cognitive; di Sociologia e Ricerca sociale; della Facoltà di Giurisprudenza.

Saranno presenti anche sei laureati e laureate del Collegio Clesio: Vittorio Maria Coraducci, Luca Dal Forno, Greta Granocchia, Luca Marchiori, Anna Saiani e Alessia Tecchio.

Programma e diretta streaming sulla pagina: www.unitn.it/cerimonia-laurea