Un campo da calcio in erba sintetica per il MolvenoSpor: taglio del nastro per il nuovo “San Rocco” di Spormaggiore

Quella vissuta domenica è stata una giornata ricca, intensa, con mille emozioni a Spormaggiore.

La società sportiva MolvenoSpor ha infatti inaugurato nel migliore dei modi il nuovo “San Rocco”, un campo sportivo all’avanguardia con manto in erba sintetica.

La giornata rosso-azzurra è iniziata con la sfilata dei bambini e dei ragazzi che tutti insieme, radunati a centrocampo, hanno ascoltato – assieme al numeroso pubblico accorso – i discorsi delle autorità presenti.

Ad aprire le danze è stato il co-presidente Umberto Sandri, che nel suo saluto ha voluto ringraziare la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Spormaggiore e la Comunità di Valle per aver dato la possibilità alla nuova società sportiva, che oggi conta 120 tesserati, di dotarsi di un nuovo impianto di gioco.

Una struttura necessaria, alla luce della mole di allenamenti e di partite, ma anche per poter proseguire l’attività nei mesi invernali.

Bella e significante la presenza di tutti i sindaci dell’Altopiano della Paganella, con il padrone di casa, il sindaco di Spormaggiore Mirko Pomarolli, che nel suo discorso ha voluto elogiare soprattutto i volontari della società e tutte le famiglie che sostengono questa importante attività sportiva.

Interessanti spunti e approvazione per l’operato dell’associazione e per i lavori al nuovo campo sono arrivati dai saluti del presidente della Comunità di Valle Arduino Zeni, dall’assessore provinciale al turismo e allo sport Roberto Failoni e dal presidente della FIGC del Trentino Stefano Grassi.

A chiudere il momento istituzionale è arrivata la benedizione di don Massimiliano, che ha preceduto il taglio del nastro che ha sancito la nuova era del “San Rocco” di Spormaggiore.

Poi via alla grande festa con la partita delle vecchie glorie di Spormaggiore e di Molveno, con tanti gol (per la cronaca 4-2 per i biancoazzurri), spettacolo e tanti sorrisi e abbracci per quello che probabilmente è stato l’ultimo derby tra cugini, oggi divenuti fratelli.

Per concludere polenta, salsiccia e birra sotto un sole meraviglioso, con la musica di dj Maurizio e i gonfiabili a rendere la giornata rosso-azzurra veramente memorabile.