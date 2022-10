Quale sarà l’approccio del nuovo governo italiano alle criptovalute?

Pubblicità

L’Italia intera è stata chiamata al voto nelle scorse settimane per eleggere un nuovo governo. La coalizione di destra, guidata dal partito di Giorgia Meloni, Fratelli D’Italia, ha ottenuta una vittoria importante sugli avversari politici con oltre il 44% di voti a favore.

In questo periodo si sta iniziando a delineare il nuovo governo che guiderà il paese, e sono molti i temi che andranno affrontati dal nuovo organico del parlamento, uno di questi sarà sicuramente l’approccio che si intende avere nei confronti delle criptovalute, le monete virtuali come il Bitcoin o Ethereum, che stanno diventando sempre più importanti nel campo economico.

Allo stato attuale delle cose, il mercato delle criptovalute è talmente nuovo che non è ancora propriamente regolamentato per quanto riguarda le normative economiche del nostro paese, ci sono molte zone di grigi che rischiano di causare truffe ai danni dei cittadini o di non avere direttive per alcune operazioni legate alle monete virtuali. Per questo è importante capire come si muoverà in futuro il nuovo governo rispetto al mondo delle criptovalute.

Il nuovo governo e la situazione delle criptovalute – Per quanto la fintech, ossia la finanza digitale, risulti sempre più importante nell’economia mondiale, i programmi dei vari partiti italiani ne hanno parlato veramente poco, tra cui anche il partito della futura premier Fratelli D’Italia non presentava un programma specifico relativo alla regolamentazione delle criptovalute.

Della coalizione di destra vincitrice delle elezioni, soltanto la Lega aveva accennato a questo argomento, spingendo verso la realizzazione di un quadro formativo che regolamentasse e classificasse le varie criptovalute e i token così da creare una infrastruttura che promuova positivamente questi elementi della finanza digitale.

Al momento in Italia, nonostante la crescente diffusione delle varie valute virtuali, la maggior parte della popolazione non ha le conoscenze necessarie per comprendere cosa siano le criptovalute.

Molte persone ne hanno sentito sicuramente parlare, ma l’informazione per comprendere come funzionano, come ad esempio capire il prezzo Bitcoin , la moneta virtuale più conosciuta, o di altre valute simili è riservato solo a chi conosce i giusti siti d’informazione ed è appassionato all’argomento, o a chi lavora soprattutto nel mondo della finanza digitale.

Serve dunque una maggiore chiarezza da parte del nuovo governo per regolamentare il mercato delle criptovalute. Al momento si sta parlando di inserire all’interno del nuovo governo alcune persone con competenze tecniche specifiche per affrontare al meglio le diverse sfide che arriveranno nei prossimi mesi, e tra questi si spera arrivino anche degli esperti di finanza digitale.

Le normative sulle criptovalute – Negli ultimi anni di governo tecnico, il tema della finanza digitale e delle criptovalute non è stato totalmente ignorato dalla politica. Nell’aprile di quest’anno ad esempio, era stata presentata al Senato il Disegno di Legge numero 2572 contenente la normativa positiva italiana sulle valute virtuali.

Questo nuovo disegno era stato presentato con l’idea di definire delle norme che identifichino e inizino a dare una regolamentazione alle valute virtuali presenti nel nostro paese, così da fare chiarezza anche sul trattamento fiscale che i vari Bitcoin, Ethereum e simili dovrebbero avere per essere riconosciuti come beni economici.

L’Italia però sta aspettando che anche l’Europa definisca un percorso normativo relativo al mondo delle attività legate alle criptovalute, che inizierà a imporre alcune regole generali da applicare a questa nuova economia.

Una volta stabilite queste regole il nostro paese si adeguerà con una normativa nazionale che si relazionerà con quella europea, inserendo poi i dovuti accorgimenti relativi più nello specifico alla situazione del nostro paese.

La strada per arrivare a definire meglio il mondo delle criptovalute da parte del governo italiano sembra ancora lunga e tortuosa, ma negli ultimi tempi sono stati fatti almeno alcuni passi avanti, e probabilmente questo tema sarà uno dei principali sul fronte economico dei prossimi anni del nostro paese.