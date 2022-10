Michele Dallapiccola lascia il PATT

Pubblicità

Sarebbe ormai questione di ore l’ufficialità dell’addio definitivo del consigliere provinciale Michele Dallapiccola al PATT.

Ormai da mesi Dallapiccola manifesta molto disagio per la volontà degli autonomisti di svoltare verso il centrodestra.

Secondo i rumors Dallapiccola insieme a Paola Demagri potrebbe dare vita ad una lista civica. Fra i nomi possibili anche quello di «Genzianella», forse per richiamare la più ambita Stella Alpina. In tal senso nelle scorse settimane i due hanno avuto degli incontri sul territorio del Trentino. I due consiglieri erano stati più volte «bacchettati» dal segretario Marchiori per i loro comportamenti non congrui verso le scelte del partito.

La rottura definitiva si era consumata il 13 ottobre all’indomani dell’ a l’approvazione a larghissima maggioranza della relazione del Segretario in cui veniva ribadita la strada per il futuro e dove i due consiglieri provinciali avevano chiaramente espresso parere contrario.

«Se il Patt si schiererà con Fratelli d’Italia e Lega Paola Demagri e Michele Dallapiccola usciranno dal partito» – avevano tuonato i due.

I due consiglieri provinciali ormai da tempo strizzavano l’occhio alla sinistra provinciale spingendo per una larga intesa in vista delle provinciali di ottobre. I vertici del partito invece hanno fin da subito chiuso verso una possibile alleanza con la sinistra preferendo scegliere la strada in solitaria tenendo però sempre aperta la porta con Lega e Fratelli d’Italia.

