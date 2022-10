Mezzolombardo, sono aperte le prenotazioni delle sorti legna

Pubblicità

Si raccolgono le prenotazioni della sorti legna a Mezzolombardo.

Anche quest’anno l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso, firmato dall’assessore all’agricoltura e alle foreste Matteo Pellegatti, nel quale si rende noto che sono aperte fino alle ore 12 del 28 ottobre prossimo le prenotazioni per l’assegnazione 2022 di legna da ardere.

Sono disponibili 45 lotti di faggio da 25 quintali in località Val del Rì.

L’assegnazione avverrà mediante estrazione delle domande pervenute e il costo è di 75 euro a lotto.

Le domande verranno estratte in sala civica, al piano terra del municipio, giovedì 3 novembre alle 18 in prima estrazione (tra coloro che non sono risultati assegnatari nel 2021 e nel 2022). Seguirà la seconda estrazione tra le rimanenti domande.

Il pagamento dovrà avvenire entro le ore 12 di venerdì 4 novembre e potrà essere effettuato tramite bancomat o tramite PagoPa.

Il modulo di prenotazione è disponibile sul sito del Comune di Mezzolombardo (www.comune.mezzolombardo.tn.it) e potrà essere consegnato a mano direttamente all’ufficio Urbanistica e Ambiente in via Filos n. 2 (primo piano sopra la biblioteca comunale) oppure inviato via mail all’indirizzo [email protected]