Ledro: dal 20 al 23 ottobre il «Trofeo nazionale cori d’Italia»

Torna il “Trofeo Nazionale Cori d’Italia”: concorso e festival per cori maschili popolari a Ledro, con la direzione artistica di Enrico Miaroma.

Ci saranno 700 coristi per 21 cori, 6 località della Valle di Ledro coinvolte, 8 appuntamenti concertistici a corredo del concorso, 12 cori in gara rappresentativi di Trentino, Sardegna, Lombardia e Veneto, 1 masterclass sui temi “caldi” della coralità maschile, 5 prestigiosi nomi della coralità italiana e oltralpe coinvolti nella giuria e un nutrito staff organizzativo che affiancherà Miaroma.

Il programma – Si parte la sera di giovedì 20 nella chiesa di Lenzumo col Concerto “In attesa del Trofeo”, per proseguire sabato 22 al pomeriggio al Centro culturale di Locca, sede ufficiale della competizione, con una masterclass dal titolo “La coralità maschile in Italia”: conferenza condotta da M° Manolo Da Rold con la partecipazione di Jürgen Fassbender, Maria Lissignoli, Roberto Garniga, Renzo Toniolli, Elisa Gastaldon organizzato in collaborazione con Andci – Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani e la presenza, come coro laboratorio, del Coro Amici del Canto di Borno, diretto da Tomaso Fenaroli.

A seguire la sera, sempre presso il Centro Culturale di Locca si terrà il Concerto Inaugurale, al quale prenderanno parte i cori della Valle di Ledro con le Donne InCanto e il Coro Cima d’Oro, insieme al Coro Castel Penede di Nago (TN) e al Coro Amici del Canto di Borno (BS).

Domenica 23 si entrerà nel vivo con le 12 esibizioni di concorso al mattino a partire dalle 9.30 a Locca, mentre al pomeriggio si terrà il Festival itinerante: 4 appuntamenti in 4 località, con 14 gruppi.

Si parte alle 15.00 al Teatro di Tiarno di Sopra, 16 Chiesa di Tiarno di Sotto, 17 Chiesa di Bezzecca, Sacrario Militare, 18 Chiesa di Pieve di Ledro. Il percorso si concluderà al Centro Culturale col concerto alle 19.30 in attesa dei risultati col Coro Brenta di Tione, per arrivare alle 20.00 col concerto dei primi 7 classificati e la proclamazione dei vincitori. Sarà anche presente il Coro Montecimon, vincitore dell’edizione 2019, che passerà il Trofeo realizzato dall’artista Enzo Pellegrini al vincitore di questa edizione.

