Le donne secondo Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche

Pubblicità

Pubblicità



È uscita da poco una nuova edizione del libro “Donne che hanno fatto la storia“, a cura dello storico Francesco Agnoli e della psichiatra Cristina del Poggetto.

Si tratta di un saggio storico che affronta la storia delle donne mettendo in luce il contributo di molte figure femminili alla civiltà soprattutto europea, analizzando le differenze tra la visione della donna propria del mondo antico pagano, greco e romano, e quello cristiano, per proseguire con un’analisi che mette in luce la misoginia spesso dimenticata di pensatori illuministi e di filosofi dell’Ottocento e del Novecento.

L’ultima parte è dedicata alle differenze tra i vari movimenti femministi riguardo a tematiche come prostituzione, utero in affitto, aborto ecc., e alle differenze biologiche e psicologiche tra uomo e donna (LINK AMAZON).

Pubblicità Pubblicità

Pubblichiamo di seguito alcuni passi dedicati alla visione della donna di due filosofi tedeschi dell’Ottocento, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche.

Uno dei filosofi di maggior successo dell’Ottocento, Arthur Schopenhauer (1788-1860), amante della filosofia e delle tradizioni indiane, aveva, come è noto, molti conti in sospeso con le donne, a partire da sua madre: rea, a suo dire, di aver fatto morire suicida il padre, e di aver trascurato il figlio mentre sperperava i beni del marito defunto.

A causa di queste ed altre esperienze personali, assurte nella sua filosofia a verità universali e necessarie, la sua produzione è infarcita di contumelie nei confronti del “gentil sesso”, il quale godrebbe purtroppo, a suo dire, nell’Europa cristiana, di un rispetto che invece le è negato, e a ragione, in Oriente.

Pubblicità Pubblicità



Infatti, scrive il filosofo tedesco: «In India il sesso femminile è molto emarginato e subordinato, e non viene quindi tenuto da conto»; tanto è vero che negli scritti indiani «si parla sempre solo di santi, penitenti e Samnyasin di sesso maschile, mentre le anime sante cristiane sono più spesso femminili che maschili: la Guyon, Beate Sturmin, la Klettenberg, la Bourignon, eccetera».

Un giudizio analogo, contro le donne e il cristianesimo che le ha troppo valorizzate, sarà espresso anche, pochi anni più tardi, dopo l’insuccesso amoroso con Lou Salomè, da un altro influente filosofo tedesco, Friedrich Nietzsche, il quale in Così parlò Zarathustra scriverà tra l’altro: “Vai dalle donne? Non dimenticarti della frustra!”, stimolando la battuta di Bertrand Russell: “Nove donne su dieci gli avrebbero tolto la frusta dalle mani; egli lo sapeva e si tenne quindi lontano dalle donne”.

Tornando a Schopenhauer, in vari scritti egli parla della «sciocca venerazione per il sesso femminile, fiore supremo della stupidità cristiano-germanica, che è servito soltanto a rendere le donne arroganti e sfacciate», aggiungendo che «il romanticismo è un prodotto del cristianesimo: religiosità esaltata, venerazione fantastica della donna e valore cavalleresco, dunque Dio, la dama e la spada, questi sono i contrassegni di ciò che è romantico».

Proseguendo nella sua analisi, Schopenhauer da una parte benedice la poligamia orientale e maledice la monogamia cristiana, dall’altra arriva quasi quasi a “comprendere” la pratica indù del sati, cioè dell’abbruciamento delle vedove sul rogo dei mariti defunti (così almeno non sperpereranno il patrimonio raccolto dal marito con tante fatiche!).

Friedrich Nietzsche: le donne sono deboli e vendicative

Strenuo avversario del cristianesimo, Friedrich Nietzsche lo definisce «una religione per donne»: proprio perché «debole, tipicamente malata», «vendicativa», «indicibilmente più cattiva dell’uomo», la donna ha bisogno di una «religione che esalti come divino l’essere debole, l’amare, l’essere umile».

Per il filosofo, alternativamente sedotto e disgustato dalle donne, incapace di un rapporto equilibrato con l’altro sesso, «la donna ha sempre cospirato con i tipi della decadenza, con i preti, contro i potenti, i forti, gli uomini» (Domenico Losurdo, Nietzsche, il ribelle aristocratico, Torino, Bollati Boringhieri, 2002, p. 999-1000).

Inoltre, in Al di là del bene e del male (1886), Nietzsche invita gli uomini a pensare alla donna «sempre e solo alla maniera orientale: egli deve concepire la donna come sua proprietà, come una proprietà che si può chiudere sotto chiave, come una cosa predestinata alla dipendenza».

Nella medesima opera, negli aforismi della parte quarta, leggiamo: «Proprio le donne hanno, nel fondo della loro vanità personale, ancor sempre un loro impersonale disprezzo, per la donna»; «Nella vendetta e nell’amore la donna è più barbarica dell’uomo»; «Quando una donna ha tendenze dotte, di solito qualcosa non è in ordine nella sua sessualità».

Ne La gaia scienza, intitolato La nostra fede nella virilizzazione dell’Europa, Nietzsche scrive: «Si deve a Napoleone il fatto che ora possono succedersi un paio di secoli bellicosi di cui non esiste l’uguale nella storia, insomma il nostro avvenuto ingresso nell’età classica della guerra, della guerra dotta e al tempo stesso popolare nella più vasta scala (di mezzi, di attitudini, di disciplina), verso la quale tutti i secoli venturi, si volgeranno a guardare invidiosi e veneranti, quasi fosse un frammento di perfezione…

A costui dunque si potrà attribuire un giorno il fatto che in Europa l’uomo è divenuto ancora una volta signore del mercante e del filisteo; forse perfino della donna, che è stata blandita dal cristianesimo, dallo spirito stravagante del secolo XVIII e ancor più dalle idee moderne».