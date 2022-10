In che modo le recensioni influenzano le decisioni di acquisto dei consumatori

Pubblicità

Pubblicità



Le recensioni online svolgono un ruolo importante nell’influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori e il loro comportamento.

Gli esperti di marketing che cercano di catturare l’attenzione dei potenziali clienti e guadagnare la fedeltà di quelli esistenti, devono gestire le recensioni e comprendere i desideri, le esigenze e le loro aspettative, costruendo al contempo una reputazione del marchio positiva e coinvolgente.

Ecco alcune idee basate sulla ricerca, per aiutare la tua azienda a capire esattamente in che modo le recensioni influiscono sulle decisioni di acquisto dei consumatori durante il percorso del cliente.

Pubblicità Pubblicità

Le decisioni di acquisto sono influenzate dall’autenticità, non dalla perfezione! – A differenza del marketing business-to-business (B2B), dove regnano efficienza, autorità e competenza, il successo nel marketing dei consumatori dipende dalla capacità di connettersi in modo significativo con la mentalità di ciascun consumatore e invocare risposte ed emozioni che ispirano fiducia.

La ricerca suggerisce che alcuni consumatori percepiscono una valutazione a 5 stelle come troppo bella per essere vera. Secondo l’Online Opinion Survey, la valutazione più attendibile dai consumatori è di 4 stelle su 5, seguita da 4,5 e 5,0 stelle.

Uno studio Womply ha anche rilevato che le aziende con una valutazione di 4,0-4,5 stelle guadagnano il 28% in più di entrate annuali, mentre le aziende a 5 stelle hanno vendite inferiori alla media: a volte hanno meno entrate rispetto alle aziende da 1 a 1,5 stelle.

Pubblicità Pubblicità



Conclusione: i consumatori cercano specificamente recensioni e valutazioni che siano affidabili, autentiche e quindi spesso imperfette.

Cerca di puntare a 5 stelle, ma allo stesso tempo riconosce che recensioni e valutazioni non perfette sono un elemento importante nella ricerca sui consumatori e nel processo decisionale.

Noti brand, per far fronte a queste importanti esigenze dei consumatori, hanno affidato i loro siti web a sistemi di recensioni avanzati che garantiscono la trasparenza e l’autenticità dei commenti.

Riportiamo brand noti come CBDMania , un punto di riferimento nel mercato italiano che ha affidato la sua reputazione online a Veryfeedback.io che, appunto, garantisce ai propri clienti recensioni verificate grazie ad un sistema innovativo basato sulla blockchain.

Le recensioni negative sono utili – È ragionevole sentirsi sconvolti dopo aver ricevuto una recensione negativa o tutt’altro che perfetta su siti come Google, Yelp, Tripadvisor o Facebook. Ma questo non significa che dovresti provare a rimuovere la recensione o censurare i commenti dei clienti.

Anche le recensioni negative forniscono ai consumatori informazioni preziose che influenzano le loro decisioni di acquisto. Le persone, inoltre, non si fidano delle aziende che eliminano le recensioni e i commenti negativi dei clienti.

I consumatori non sono necessariamente alla ricerca di un fornitore perfetto quando guardano i siti di recensioni aziendali. Come accennato in precedenza, i consumatori apprezzano l’autenticità rispetto alla perfezione. La tua azienda dovrebbe fare lo stesso.

Il modo in cui gestisci il feedback dei clienti può dire molto. Una recensione negativa non deve dissuadere un cliente dall’impegnarsi in un’azienda.

Ciò che gli acquirenti cercano è la capacità di un’azienda di fornire risposte e soluzioni tempestive. I dati del sondaggio mostrano che rispondere alle recensioni negative aumenta la probabilità che il 44,6% dei consumatori visiti un’attività.

Quando rispondi alle recensioni negative, assicurati di risolvere eventuali problemi relativi all’esperienza del cliente e di affrontare tutte le aree che necessitano di lavoro.

Senza recensioni, gli annunci non sono affidabili – Instillare la fiducia dei consumatori attraverso la pubblicità tradizionale e gli sforzi di marketing è una sfida crescente per gli esperti in questo settore, soprattutto ora che il 96% dei consumatori non si fida degli annunci.

Ciò rende ancora più importante per te attingere a ciò che i clienti dicono della tua attività nelle recensioni online. In particolare, le recensioni forniscono prove sociali essenziali che possono influenzare il comportamento dei consumatori e le decisioni di acquisto.

Più che convincere le persone di ciò che vale la pena acquistare rispetto a ciò che non lo è, le recensioni servono anche come prova dell’operato per determinare cosa pensare di una determinato brand, prodotto o servizio.

Ecco alcuni modi per sfruttare le recensioni online per fornire prove sociali convincenti e costruire la fiducia degli acquirenti:

Usa i widget di recensione per aggiungere le testimonianze dei clienti al tuo sito web;

Implementa lo schema di revisione per aggiungere informazioni su recensioni e valutazioni ai risultati dei motori di ricerca e agli annunci online;

Condividi le recensioni dei clienti sui social media e nelle tue e-mail.

Le recensioni verificate ottengono punteggi più alti di quelle non verificate – Non tutte le recensioni dei clienti sono uguali, soprattutto quando si tratta di dove provengono e come vengono generate. Alcuni siti di recensioni online accettano solo recensioni verificate, che sono legate a transazioni effettive. Altri consentono a chiunque di lasciare una recensione senza una prova d’acquisto (recensioni non richieste).

È logico che le recensioni verificate pubblicate da acquirenti reali siano percepite come più credibili delle recensioni non richieste, il che dovrebbe indurre i venditori a sviluppare un programma di sollecitazione delle recensioni.

Incoraggiando i tuoi clienti a condividere il loro feedback attraverso le recensioni e collegando queste recensioni a transazioni effettivamente avvenute, puoi migliorare sistematicamente le tue valutazioni e generare il tipo di prova sociale che guida le vendite.

Ottieni recensioni presso il punto vendita – La possibilità di ottenere costantemente recensioni migliora la visibilità del marchio, aumenta la credibilità della tua attività e influenza le decisioni di acquisto.

La richiesta verbale di recensioni è un modo per convincere i clienti a recensire la tua attività. Un altro modo è integrare la richiesta di revisione nel sistema del punto vendita (POS). Ciò consente di interagire con i clienti in modo più personale e immediato e di migliorare la qualità dei feedback dei clienti ottenuti presso il punto vendita.

Durante il check-out o verso la fine della visita di un cliente, gli fornisci un dispositivo, come un iPad o un tablet, in modo che possa compilare un breve modulo. Qualsiasi opinione o commento che condividi verrà aggiunto immediatamente.

Sollecitare recensioni presso il punto vendita è un ottimo modo per acquisire informazioni utili pochi istanti dopo l’esperienza cruciale di vendita o servizio. È anche una preziosa opportunità per la tua azienda per rafforzare le relazioni con i clienti.

Pensieri finali – Dalla ricerca alle situazioni post-negoziazione, l’impatto delle recensioni online sulle decisioni di acquisto è evidente durante tutto il percorso del cliente. In particolare, le recensioni autentiche dei clienti pubblicate online sono più potenti ed efficaci dei tradizionali messaggi pubblicitari e dei contenuti promozionali del marchio.

Gestendo e incorporando le recensioni come parte della tua strategia di marketing generale, puoi guadagnare la fiducia dei clienti potenziali ed esistenti, mettendo la tua azienda in prima linea la prossima volta che prendono una decisione di acquisto.