Fuoristrada in bilico sul ciglio della strada: immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco

Pubblicità

Pubblicità



Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 ottobre 2022, un mezzo fuoristrada è stato messo in sicurezza grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco.

Verso le 7 del mattino, i Vigili Del fuoco Volontari di Roncone sono intervenuti con tirfor e verricello per mettere in sicurezza la zona e quindi riportare sulla sede stradale il veicolo rimasto in bilico sul ciglio della strada.

L’incidente – la cui dinamica deve ancora essere accertata – è avvenuto nei pressi di Malga Pozze, nei pressi di Roncone, nell’alta Valle del Chiese.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità