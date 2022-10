Favoreggiamento immigrazione clandestina: arrestati due indiani

Pubblicità

Nella mattinata di domenica 16 ottobre 2022, personale del Commissariato di P.S. del Brennero arrestava due cittadini indiani, regolarmente soggiornati in Italia nella provincia di Brescia, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Infatti, verso le ore 09.00, un Agente di quell’Ufficio notava quattro cittadini stranieri, successivamente identificati per altri cittadini indiani entrati irregolarmente dall’Austria, che si aggiravano nel centro abitato, consultando frequentemente lo smartphone.

L’operatore, visto il luogo e l’atteggiamento, sospettava subito che gli stessi fossero in attesa di qualcuno che li dovesse prelevare per condurli a destinazione. Pertanto, decideva di seguirli fino ad un’area di parcheggio, dove si fermavano in evidente stato di attesa.

Poco più tardi giungeva una vettura con targa italiana con a bordo i due arrestati, che, dopo un breve conciliabolo, facevano salire le quattro persone (una delle quali prendeva posto addirittura nel bagagliaio), dirigendosi verso sud.

L’automezzo veniva fermato a breve distanza e tutti gli occupanti accompagnati in Ufficio per gli accertamenti necessari, che consentivano di stabilire che i due cittadini indiani poi arrestati avessero convenuto con i connazionali un corrispettivo di 500 euro a persona per condurli fino a Verona.

I poliziotti procedevano così all’arresto in flagranza di reato dei due “passatori” ed al sequestro della vettura.

