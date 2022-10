Coppola vuole spostare l’arrivo del Giro d’Italia 2023: «Ci sono specie animali che non possono essere disturbate»

Pubblicità

«Arrivo della tappa del Giro d’Italia 2023 alle Viote, zona delicata dal punto di vista ambientale: si valuti lo spostamento in un’altra area del Bondone, per esempio a Vason». È questa la ratio di una nuova interrogazione depositata dalla consigliera provinciale Lucia Coppola.

È stato presentato ieri il percorso della 106ª edizione del Giro d’Italia che partirà il 6 maggio 2023 in Abruzzo e dopo 21 tappe terminerà il 28 maggio a Roma. E’ stata salutata con grande soddisfazione dal Presidente della Provincia, dall’Assessore allo Sport e dal Sindaco di Trento, oltre naturalmente che da tutti gli amanti del ciclismo e dello sport in generale, la notizia che il Trentino ospiterà ben due tappe: la sedicesima per il tratto Sabbio Chiese – Monte Bondone e la diciassettesima tappa Pergine Valsugana – Caorle.

Sicuramente un evento di grande valenza mediatica e turistica che richiamerà molti appassionati sportivi.

Nella premessa del documento interrogativo Coppola scrive però che «se il passaggio del Giro sul Monte Bondone può essere certamente un modo per far conoscere meglio la montagna della città, tanto amata dagli abitanti di Trento e non solo, molti dubbi ho sulla scelta dell’arrivo della tappa previsto alle Viote a m. 1570. Un’area di grande valenza naturalistica caratterizzata da un ecosistema fragile e delicato».

Secondo la «paladina» dell’ambiente la zona umida e complessa dove vivono anfibi, coleotteri, tritoni, volpi, ungulati, urogalli e le sue praterie che producono fienagione utilizzata anche a livello curativo non sarebbe adatta al contatto con le persone che assisteranno al passaggio del giro d’Italia.

«Temo che fare arrivare il Giro alle Viote potrebbe essere dannoso – si legge ancora nella premessa – pensiamo alla massa dei turisti, alle tante macchine e camper. I prati potrebbero essere trasformati in parcheggi, per non parlare del rumore e dell’impatto dovuto all’installazione di strutture per l’arrivo e per la stampa».

Coppola nell’interrogazione chiede di sapere «se la giunta non condivida la mia opinione sulla delicatezza e fragilità ambientale dell’area delle Viote e intenda interloquire con il Comune di Trento e l’organizzazione per spostare l’arrivo della tappa sul Monte Bondone, ad esempio a Vason zona già antropizzata e quindi meno problematica dal punto di vista ambientale».

