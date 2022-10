Concorsi per assunzioni di tecnici a tempo indeterminato: online i bandi sul sito della Provincia

Pubblicità

Sono stati pubblicati oggi i due bandi di concorso per il reclutamento di figure tecniche da inserire nell’organico della Provincia autonoma di Trento.

Il primo bando prevede l’assunzione di 21 funzionari abilitati ingegneri negli indirizzi civile, ambientale, idraulico, elettrotecnica/impiantistica/energetica, informatica/telecomunicazioni, meccanico e trasporti.

Il secondo bando prevede invece la ricerca di 18 assistenti tecnici sanitari ambientali di vari indirizzi: civile, agrario, catastale, elettrotecnico energetico, ambientale, elettronico e delle telecomunicazioni.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata, per entrambi i bandi, entro le ore 12.00 del 18 novembre 2022.

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Funzionario abilitato ingegnere (categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale)

Indirizzi: civile (3 posti), ambientale (3 posti), idraulico (3 posti), elettrotecnica/impiantistica/energetica (3 posti), informatica/telecomunicazioni (3 posti), meccanico (3 posti) e trasporti (3 posti), di cui n. 7 posti riservati ai volontari delle forze armate.

Bando: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/pagina480.html

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale della figura professionale di Assistente tecnico/sanitario/ambientale (categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale)

Indirizzi: civile (3 posti), agrario (3 posti), catastale (3 posti), elettrotecnico/energetico (3 posti), ambientale (3 posti) ed elettronico/telecomunicazioni (3 posti), di cui n. 6 posti riservati ai volontari delle forze armate.

Bando: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/pagina482.html

Ulteriori informazioni possono essere richieste a: Provincia autonoma di Trento – Servizio per il personale Ufficio concorsi e assunzioni Tel. 0461/496330.

Per accompagnare il dipartimento organizzazione, personale e affari generali nella fase di reclutamento l’Ufficio stampa della Provincia ha previsto una campagna informativa denominata “Cresciamo insieme“. Qui il video della campagna con la testimonianza di Silvia. Qui invece la testimonianza di Samuele.