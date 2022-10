Colpita anche la centrale elettrica di Kiev, Zelensky: “Non c’è spazio per i negoziati”. Lo conferma anche Erdogan

Pubblicità

L’Ucraina continua a svegliarsi sotto attacco, ma la goccia che sembra aver fatto traboccare il vaso dei negoziati è stato il colpo alla centrale elettrica di Kiev, lasciando la città senza acqua ed elettricità.

Con il sorvolo continuo di missili russi e droni di fabbricazione iraniana, l’obiettivo di Mosca sembra essere quello di terrorizzare la popolazione, distruggendo le infrastrutture strategiche.

Rispetto a questo, sui social Zelensky scrive: “Le forze russe hanno distrutto in una settimana il 30% delle centrali elettriche ucraine. Non c’è spazio per i negoziati”: conclude il presidente.

Negoziati che mai come in questo momento, appaiano sempre più lontani, come conferma il mediatore numero uno di questa crisi, Erdogan: “Impossibile pensare ad un incontro tra Putin e Zelensky”.

Concetto ribadito anche dal Portavoce Peskov, dichiarando che le regioni ucraine soggette a referendum sono ora parte integrante della Russia. Non solo, ma considera l’Occidente, colpevole ancora una volta per aver avviato un’inchiesta sul sabotaggio di nord stream a porte chiuse, ovvero senza la partecipazione della Russia.

