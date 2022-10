Besenello e le pensiline della discordia: la denuncia di una donna disabile

Pubblicità

Pubblicità



Ormai da tempo è stata fatta una richiesta al sindaco Cristian Comperini per la costruzione di due pensiline per le fermate della corriera a Besenello. Pare però che al momento il primo cittadino faccia orecchie da mercante.

A denunciare la cosa al nostro giornale è stata una invalida con problemi di epilessia farmacoresistente e giornaliera che da tempo appunto ha inviato al sindaco di Besenello Cristian Comperini e alla Trentino Trasporti una richiesta per due pensiline di fermata della corriera dove ora c’è solo un’insegna con orario della corriera sulla statale 12 nella tratta Trento – Rovereto, a lato del paese, vicino a via della Posta Vecchia.

La richiesta è dovuta al fatto che più volte la signora è crollata per una crisi epilettica sul marciapiede (presente solo da un lato della Statale) e in stato confusionale è finita in strada con il continuo rischio di venire investita. «Sono stata scambiata anche per una prostituta ubriaca o drogata» – precisa la donna.

Pubblicità Pubblicità

Come da foto la pensilina è inesistente e la segnaletica non è ben visibile sulla Statale dove, come sappiamo bene, il flusso di auto e camion è continuo, purtroppo a tutte le ore del giorno.

«Pur avendo inviato copia della mia carta d’identità e copia della mia invalidità la mia richiesta non è mai stata nè accolta nè presa in considerazione – racconta ancora la donna – fatto per me assai preoccupante spietato e antiassistenziale visto che alla stessa fermata ogni giorno aspetta la corriera diretta al liceo a Trento mio figlio in età scolare»

Una pensilina a questo punto è veramente necessaria per non rischiare di venire investiti tenuto conto anche che tra le due fermate, per almeno oltre 500 metri, non esistono nemmeno strisce pedonali.

Pubblicità Pubblicità