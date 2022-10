Arriva “Autunno Clesiano”, un appuntamento da non perdere!

Pubblicità

Domenica 24 ottobre Cles apre la nuova stagione autunnale con l’evento «Autunno Clesiano», appuntamento atteso da paesani e valligiani.

La manifestazione è stata organizzata dal Consorzio Cles Iniziative, unitamente alla collaborazione tra Comune di Cles e Pro Loco Cles, con il patrocinio di ‘Luoghi storici del commercio’ della Provincia di Trento, per rendere frizzante, oltre all’aria, anche l’atmosfera autunnale, festeggiando tra colori, sapori, profumi, suoni e tantissima allegria, con un programma studiato per tutti i gusti e per tutte le età.

Golosoni all’arrembaggio con le specialità tipiche autunnali: la gastronomia sarà curata dai ristoranti consorziati, ed il pomeriggio castagne e vin brulé per tutti!

Gli amanti dello shopping potranno scatenarsi sia la mattina che il pomeriggio; infatti i negozi rimarranno aperti dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. La musica non può assolutamente mancare: faranno da colonna sonora della manifestazione le note del famoso DJ Spina.

E mentre i genitori si godono la giornata, i bambini rimarranno affascinati dallo spettacolo di giocolieri e clown. Per i più creativi, dalle 14 alle 16, laboratorio di intaglio zucche di Halloween a cura della Pro Loco di Cles (prenotazione obbligatoria allo 0463/421376 fino ad esaurimento posti

Info e orari: Pro Loco Cles

