A Mösern la cerimonia alla Campana della Pace dello spazio alpino per i 50 anni di Arge Alp

Pubblicità

Pubblicità



Due appuntamenti di rilievo in seno alle celebrazioni per i 50 anni dell’Arge Alp, la Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine fondata a Mösern, in Tirolo, nell’ottobre del 1972.

Proprio a Mösern, infatti, giovedì 20 ottobre alle 17.30 è prevista una cerimonia alla Campana della Pace dello spazio alpino, progettata dall’architetto tirolese Hubert Prachensky per celebrare i 25 anni di esistenza della stessa Arge Alp, alla quale parteciperà il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti.

“Si tratta di un momento importante per ricordare la fondazione di una comunità transfrontaliera che intende risolvere problemi comuni a diverse regioni dell’arco alpino, nell’ottica della reciproca collaborazione.

Pubblicità Pubblicità

In questo periodo storico credo che sia fondamentale tenere aperto il dialogo tra territori che condividono problematiche affini, per mettere in atto strategie univoche di intervento ancora più efficaci e incisive“, ha commentato il presidente.

Il giorno dopo, venerdì, 21 ottobre, a partire dalle ore 9.30 si svolgerà presso l’Hofburg di Innsbruck la conferenza dei Capi di Governo e nel corso dell’evento verranno anche consegnati i Premi Arge-Alp a progetti particolarmente innovativi nei settori della sostenibilità e della tutela climatica.

Fanno parte di ARGE ALP: per la Germania, la Baviera; per l’Austria i Länder Vorarlberg, Tirolo e Salisburgo; per l’Italia la Provincia autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Lombardia; per la Svizzera i Cantoni Grigioni, San Gallo e Ticino.

Pubblicità Pubblicità