“Ultima fermata: Auschwitz”: 140 giovani nonesi in viaggio per tenere viva la memoria

“Ultima fermata: Auschwitz”: è questo il titolo significativo di un percorso educativo-culturale di memoria, viaggio e impegno organizzato dall’associazione “La storia siamo noi” che vedrà il coinvolgimento di 140 giovani nati tra il 2004 e il 2007 (oltre a 20 accompagnatori) dell’Alta Val di Non e di Novella.

Un progetto importante che propone una visita a Cracovia e ai campi di concentramento di Auschwitz-Birkenau come momento centrale di un’esperienza formativa più ampia e articolata, che intende focalizzarsi sugli eventi, i luoghi e le persone.

L’esperienza, che sarà realizzata a partire dal nuovo anno grazie al sostegno di tutti i Comuni dall’Alta Val di Non e di Novella, della Regione Trentino-Alto Adige e del Bim dell’Adige, si compone di incontri con i testimoni e la visione di film significativi, per culminare in un confronto diretto con i luoghi della memoria: i campi, ma anche il ghetto di Cracovia, il quartiere ebraico e il museo Fabbrica di Schindler.

In tutto saranno cinque gli incontri prima del viaggio, che avrà luogo dal 21 al 25 aprile 2023. È previsto poi un momento di restituzione al rientro in valle.

Gli obiettivi della proposta? Educare alla conoscenza della storia, dei luoghi, delle radici culturali, ma educare anche alla cittadinanza attiva, con riflessioni sul passato e confronti con la realtà attuale.

E poi promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi, attraverso la trasmissione di conoscenze, esperienze ed emozioni.