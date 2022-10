Twenty: Previsto un bando per rimuovere i vizi procedurali

Pubblicità

La Giunta provinciale ha incaricato oggi (18 ottobre) la Ripartizione provinciale natura, paesaggio e sviluppo del territorio di predisporre una procedura di gara pubblica. L’iter è finalizzato ad individuare l’area più adatta sulla quale insediare l’unico centro commerciale di rilevanza provinciale.

Per l’elaborazione del bando verranno coinvolti i componenti del tavolo tecnico nominati dalla Provincia e dal Comune di Bolzano per la predisposizione del bando. Gli esperti legali e della pianificazione territoriale di Provincia e Comune si erano già incontrati la scorsa settimana (comunicato ASP del 12 ottobre) per discutere degli ulteriori sviluppi sul caso Twenty a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre.

“I vizi procedurali contestati nella sentenza del Consiglio di Stato devono essere sanati senza indugio“, ha sottolineato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher nella conferenza stampa che ha fatto seguito alla seduta di Giunta di oggi. “Devono essere garantiti i principi di trasparenza e di par condicio“.

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, la scelta del sito su cui costruire l’unico centro commerciale di rilevanza provinciale deve essere effettuata previa definizione di criteri e procedure di selezione.

Il processo per la ricerca dell’area più adatta dovrebbe essere completato il più rapidamente possibile, ma entro un lasso di tempo accettabile dalla decisione odierna della Giunta provinciale.

Oggi la Giunta provinciale ha inoltre confermato che la destinazione d’uso del commercio al dettaglio resterà valida sino all’avvio della procedura di gara. Ciò significa che il centro commerciale Twenty può rimanere aperto. L’azienda che gestisce la struttura potrà partecipare alla nuova gara.

