Twenty: il comune di Bolzano avvia la procedura di chiusura

Il Comune di Bolzano ha avviato la procedura per la chiusura del centro commerciale Twenty dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione ad Aspiag e Tosolini.

Il sindaco Caramaschi ha comunicato che la Giunta Comunale, nella sua consueta seduta settimanale, è stata informata dopo il confronto avvenuto tra tecnici provinciali e comunali degli esiti in merito all’attuazione della sentenza del Consiglio di Stato per l’ampliamento del Twenty e dell’intenzione degli uffici di dare seguito alla stessa.

Venuto meno il presupposto urbanistico gli uffici competenti stanno già procedendo all’istruttoria per dare attuazione alla sentenza sia in ambito commerciale che edilizio, in attesa di eventuali sviluppi da parte della Provincia autonoma di Bolzano in merito alla rimozione dei vizi procedurali contestati dalla sentenza.

