Tamponamento tra due auto allo svincolo di Mollaro

Non ha avuto gravi conseguenze, per fortuna, l’incidente avvenuto questa sera, martedì 18 ottobre intorno alle 18.20, allo svincolo per immettersi sulla SS43 della Val di Non all’altezza di Mollaro.

Un’auto era ferma in attesa di entrare nella statale in direzione Cles, quando è stata centrata da un’altra vettura che veniva dopo di lei.

Immediato l’allarme, con un’ambulanza, i Carabinieri della Compagnia di Cles e i Vigili del Fuoco volontari di Taio subito accorsi sul posto.

I sanitari si sono preoccupati di verificare le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro, che non dovrebbero aver riportato ferite gravi o conseguenze considerevoli, mentre i Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso.

I pompieri, invece, si sono occupati della messa in sicurezza dell’area e della pulizia della sede stradale.

