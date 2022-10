Nuoto e pattinaggio: ai bambini della scuola primaria di Livo piace (eccome) il “Progetto sport”

Pubblicità

Cinque lezioni di nuoto, cinque di pattinaggio, , per un altissimo coinvolgimento da parte dei bambini: su 53 alunni totali, addirittura 49 hanno deciso di imparare a nuotare o migliorare il proprio stile, ben 47 si troveranno a volteggiare con i pattini ai piedi.

Sono numeri importanti e significativi quelli registrati alla scuola primaria di Livo, che accoglie gli scolari anche dei Comuni limitrofi di Bresimo e Cis, dove il “Progetto sport”, proposto su iniziativa dell’assessora all’istruzione e allo sport Lycia Bendetti, ha riscosso un successo enorme.

Due le proposte nelle ore scolastiche opzionali, con trasporti organizzati dal Comune di Livo: il corso di nuoto che prenderà il via il 13 novembre prossimo all’Acqua Center Val di Sole di Malé e quello di pattinaggio che si svolgerà tra febbraio e marzo allo stadio del ghiaccio sempre nel capoluogo solandro.

Non può che dirsi orgogliosa l’assessora che ha curato la proposta. «È certamente una grande soddisfazione, anche personale, vedere una partecipazione così ampia e un entusiasmo diffuso tra i bambini e i genitori – commenta Lycia Bendetti –. Abbiamo voluto proporre questo progetto perché riteniamo che l’avvicinamento allo sport sia fondamentale per i più piccoli. Per questo ci tengo a ringraziare il dirigente scolastico dell’I.C. Cles, a cui fa riferimento anche Livo, Massimo Gaburro e le amministrazioni comunali di Bresimo e di Cis per la collaborazione e il supporto».